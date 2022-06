Vučić preko krim Ličanke Dijane Hrkalović želi srušiti ministra koji previše zna: 'Neću govoriti'

Nadležni organi su ustanovili da je prisluškivanja bilo. Čini mi se više od 1600 ili 1800 puta. Vjerujem da će nadležni organi utvrditi i sve ostalo. Ni riječ više neću reći, jer znam kako bi pojedini mediji to prenijeli.

Komentirao je tako srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić posljednje informacije oko slučaja nekadašnje državne tajnice u MUP-u Srbije Dijane Hrkalović, koja je optužila aktualnog srbijanskog ministra obrane te nekadašnjeg ministra policije Nebojšu Stefanovića da je umiješan u nezakonito prisluškivanje Vučića.

Dijana Hrkalović, i sama suočena s optužbama Tužiteljstva za organizirani kriminal u dva slučaja trgovine utjecajem, rekla je u intervjuu da je Stefanović u vrijeme dok je bio šef policije "ostvarivao neovlašteni uvid u sadržaj telefonske komunikacije Aleksandra Vučića i članova njegove obitelji", te da je štitio kriminalni klan Veljka Belivuka, optuženog za niz ubojstava i najtežih kaznenih djela.

- Tražio je da mu se dostavljaju ti transkripti. Nije poduzeo protuobavještajnu zaštitu predsjednika, niti je obavijestio BIA (sigurnosno-informativnu agenciju), da oni poduzmu mjere. Tamo gdje ima prisluškivanja i čitanja tuđih komunikacija neovlašteno, tamo ima svega - rekla je Hrkalović za provladin portal Objektiv.

Stefanović, inače nekadašnji Vučićev blizak suradnik, već mjesecima je pod povećalom javnosti nakon optužbi da je njegov otac, koji je u međuvremenu preminuo, sudjelovao u trgovini oružjem. Stefanović je javno doveden i u vezu s komunikacijom putem zaštićene aplikacije SKY s pripadnicima kriminalnih skupina, što on kategorički odbacuje i zahtjeva da nadležna tijela utvrde tko je sve koristio tu aplikaciju, s kim je i o čemu komunicirao. Stefanović je rekao kako su to podmetanja i laži.

- Upravo istina koju ću iznijeti njih i plaši, pa se služe najnižim podmetanjima i monstruoznim lažima, što je svojstveno onima koji su krivi i koji pokušavaju umanjiti krivnju i prebaciti je na drugog. To im neće proći - priopćio je Stefanović.

No tko je zapravo Ličanka Dijana Hrkalović, koja je mjesecima u središtu zbivanja u susjednoj Srbiji?

Naime, bivši pripadnik Odjeljenja za tajno praćenje u MUP-u Milan Dumanović, izjavio je u poznatoj emisiji "Utisak nedelje" na televiziji Nova S da je Dijana Hrkalović bila izbor Aleksandra Vučića jer je ona u MUP došla prije tadašnjeg ministra policije, a sad obrane Nebojše Stefanovića. Dumanović navodi da je Hrkalović bila prvi čovjek SNS-a i Vučića u policiji i da provladini mediji potenciraju da je ona Stefanovićev kadar kako bi zaštitili Vučića. Dalje navodi i da je Hrkalović postala i europski problem, kao i da su strane policijske službe smanjile kontakt s njom, upravo zbog nepovjerenja koje su imali prema srbijanskim službama.

- Hrkalović je vodila ministarstvo, a ne ministar Stefanović. Ona je imenovala radne grupe, ona je praktično držala to ministarstvo do svog odlaska 2019. i ona je surađivala s Aleksandrom Vučićem, i sve što je ona radila, znao je i Vučić. Tako da je ona bila prvi čovjek Srpske napredne stranke i Vučića u policiji - rekao je Dumanović za Nova S. Na pitanje zašto provladini mediji uporno govore da je Dijana Hrkalović kadar Nebojše Stefanovića, Dumanović tvrdi da to rade kako bi zaštitili Aleksandra Vučića.

- Svi mediji su saznali čime se bavila Dijana Hrkalović, i onda između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića, izabralo se da se žrtvuje Stefanović, i njegova uloga, a da se nikako ne dovede Hrkalović u dodir sa onim tko je stvarno bio njoj šef, a to je Vučić - govori Dumanović te objašnjava da je Hrkalović morala otići zbog stranih službi.

- To što je Hrkalović surađivala s kavačkim klanom se više nije odvijalo samo na teritoriju Srbije i Crne Gore, već i europskih zemalja. Hrkalović nije postala samo regionalni, već u jednom dijelu i blaži europski problem, zbog toga što su pripadnici ta dva klana počeli svoje mafijaške obračune vršiti čak i u Austriji i Nemačkoj. Još je zanimljivo što je pri samom njenom kraju, kada je ona bila, međunarodna suradnja srpske policije, sa stranim policijskim službama, smanjena na minimum, upravo zbog nepovjerenja koje su imali prema našim službama - pojašnjava Dumanović.

Dijana Hrkalović bila je povezana s klanom Velje Nevolje, a time i s kavačkim klanom, jednim od najgorih klanova organiziranog kriminala na ovim prostorima. Što se tiče Velje Nevolje, njegov uspon započeo je vladavinom Srpske napredne stranke. Na Vučićevoj inauguraciji su Veljini momci osiguravali prostor oko zgrade Skupštine Srbije. Slično su radili i kada su bili prosvjedi protiv najavljenog zaključavanja Beograda zbog korona virusa.

Upravo je ta Veljina grupa bila u odličnim odnosima s Vučićevim sinom Danilom, koji je bio u grupi navijača koji su gledali utakmice Srbije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Naime, kamera je uhvatila Danila u jednoj grupi gdje su svi imali iste majice zajedno sa uhićenim članom Veljine grupe Borisom Karapandžićem.

Na jednoj fotografiji Danilo Vučić sjedi za stolom sa još 12 ljudi, među kojima su Aleksandar Vidojević, zvani Aca Rošavi, i Nemanja Srećković, članovi nasilne huligansko-kriminalne skupine "Janjičari", od kojih su nastali Veljini "Principi". Za stolom su, kako se vidi na fotografiji, sjedili i Zvezdan Terzić, generalni direktor Nogometnog kluba Crvena zvezda, Igor Dodik, sin člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, i Vuk Radivojević, direktor u Košarkaškom klubu Igokea iz Laktaša.

Vučić je na sve to rekao da se "Danilo u toj grupi našao slučajno te ne vidi ništa strašno što gleda utakmicu s momcima."

Uz to, iz istražnog postupka Velje i njegovih suradnika u javnost je procurilo kako su pripadnici klana obavljali razne poslove za Vučića i režim, poput razbijanja antirežimskih prosvjeda, sprečavali neke poslovne "aranžmane" nepovoljne režimu, pa sve do toga da su utjecali na navijače da ne vrijeđaju na utakmicama predsjednika Vučića, te još mnoštvo drugih sitnih poslića, pa se čak osobno i susretali s visokim dužnosnicima SNS-a. No, Vučić prema tumačenju neovisnih stručnjaka u Srbiji žele samo jedno - smijeniti Nebojšu Stefanovića.

No tu postoji veliki problem. Stefanović, kako smo više puta rekli je bivši šef MUP-a te zna sve o poslovima njegova sina i brata, pogotovo oko poljoprivrednog dobra Jovanjica gdje je, kako smo naveli, pronađena najveća plantaža marihuane u Europi, a sve se povezuje i s Vučićevim bratom Andrejem.

Fatalnoj Dijani Hrkalović, u Srbiji prije poznatoj kao najmoćnijoj ženi srpske policije, prilikom pretresa njenog stana prošle godine, policija je pronašla oružje i uređaj za ometanje signala. U Srbiji je prozvana i 'željeznom lady' i 'damom kamenog srca', a srpski mediji svojevremeno su pisali i da je miljenica Aleksandra Vučića. Koliko je bila moćna pokazuje i činjenica da je na na ljetovanju u Crnoj Gori prihvatila je bizaran izazov na društvenim mrežama "Tko ima dublji džep" i u jednoj noći napravila astronomski ceh u najpoznatijem klubu u Budvi - potrošila je 17.000 eura!

U Budvi je navodno bila u društvu visokopozicioniranih članova podzemlja bliskih kavačkom klanu i prihvatila je 'igru' da njeno društvo fotka račun koji napravi i šalje ga ekipi izazivača. Prema riječima ljudi koji su bili u klubu, kada je Dijana oborila rekord i pobijedila u bizarnoj igri, vlasnici su zbog tako velikog računa morali konobarima poslati osiguranje.

- Dogodilo se dva-tri puta da konobar naplati od gostiju po nekoliko tisuća eura, ali ne bi stigli do šanka. Neki gosti su konobare znali presretati na putu do šanka nakon što bi naplatili tako velike račune, uvukli bi ih u WC, pretukli i ukrali novac. Najčešće su tako velike račune radili kavčani, koji bi se bahatili, trošili silni novac i plaćali sve u kešu, što je privlačilo pažnju drugih gostiju - rekao je tad jedan od gostiju.

Posebno je zanimljivo da je odvjetnik Dijane Hrkalović Vladimir Đukanović, inače istaknuti član Vučićeve stranke za kojeg se priča da upravo on govori ono što Vučić misli. Iako su je Vučićevi tabloidi prije izbora u Srbiji demonizirali sad su malo okrenuli ploču pa opet nakon nekoliko mjeseci šutnje napadaju Stefanovića. Sve to navodi da je Vučić u panici jer se boji što Dijana Hrkalović zna o navedenim krim vezama u njegovoj obitelji.

