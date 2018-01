Vučić prihvatio Kolindin poziv: Ministarstvo nije za taj posjet?

Za našu zemlju jako važno da smo dobili poziv i idemo tamo 12. i 13. veljače, bit će to dvodnevni posjet. Razgovarat ću sa svim hrvatskim dužnosnicima, ali i s običnim Srbima, malim ljudima. Nije trenutak da izmjenjujemo teške riječi i gledamo kako će koja javnost reagirati. Treba riješiti probleme iz prošlosti, ali puno više moramo razgovarati o budućnosti, izjavio je predsjednik Srbije.

Dodao je kako razgovori neće biti ni laki ni ugodni, ali vrlo važni te da će raspravljati o brojnim problemima nestalih i protjeranih osoba.

- Gore od trenutnog stanja ne može biti i ja se nadam da ćemo riješiti sve prijepore koji nas opterećuju - rekao je Vučić.

Ministarstvo nije za dolazak Vučića? 'Procjenjujemo pravi trenutak za susrete visokih dužnosnika

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova oglasilo se vezano za složene odnose Hrvatske i Srbije. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.

'Odnosi Republike Hrvatske i Republike Srbije su složeni, međutim upravo zbog toga i u želji da se otvorena pitanja rješavaju Vlada RH u stalnom je dijalogu sa srbijanskom stranom. Jučer i danas u Beogradu i Bačkom Monoštoru u tijeku je sjednica Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu manjina između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Ovo je prvi sastanak Odbora nakon više od tri godine, a hrvatsko izaslanstvo predvodi državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.

Isto tako, početkom veljače u Zagrebu će se održati novi sastanak koordinatora za rješavanje otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Prvi je sastanak održan krajem prošle godine, a za početak ožujka se priprema i sastanak Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između RH i RS.

Nažalost, ustrajnosti hrvatske strane u rješavanju otvorenih pitanja s ciljem poboljšanja bilateralnih odnosa, ne pridonose postupci srbijanske strane poput propagandističke i manipulativne izložbe o Jasenovcu postavljene 25. siječnja 2018. godine u UN-u. Vlada RH je reagirala vrlo čvrsto na takve postupke srbijanske strane te retoriku visokih dužnosnika RS. U toj perspektivi gledamo i procjenu pravog trenutka za susrete visokih dužnosnika', stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Podsjetimo, predsjednica Grabar-Kitarović je na konferenciji za medije u utorak izjavila kako je pozvala Aleksandra Vučića u službeni posjet Hrvatskoj sredinom veljače.

- Moje ustavne obveze uključuju promicanje i zaštitu hrvatskih državnih i nacionalnih interesa. U tome je jedan od ključnih interesa razvijati što bolje odnose sa svim susjednim državama. Stoga predano zagovaram i vodim politiku iskrenog dijaloga i rješavanja otvorenih pitanja u pozitivnom ozračju - objasnila je predsjednica.

- Ove se godine navršava sto godina od završetka Prvoga svjetskoga rata, od kada nažalost započinje stoljeće naših međusobnih prijepora i sukoba. Naši pogledi na mnoge povijesne teme, osobito one što ih je nametnulo 20. stoljeće, ne samo što nisu slični nego su katkad oprečni. Uvjerena sam da Hrvati i Srbi, dva stara europska naroda, s više od tisuću godina povijesti na razne načine prepletenih sudbina, mogu i žele naći put koji će nas napokon voditi u bolju budućnost. Pokažimo kako nam je jedno stoljeće bilo dovoljno za shvatiti pouke i u sebi naći snagu okrenuti stranicu novih i boljih odnosa. To želim i uvjerena sam da moj hrvatski narod i svi hrvatski državljani to žele - izjavila je Grabar-Kitarović.