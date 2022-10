Vučić spominjao ostavku za spas Srbije: I ovi koji me ne vole su sretni. Dugo ne mogu zaspati...

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je gostujući na srpskoj televiziji govorio o čitavom nizu tema vezanih za regiju, Europsku uniju, Kosovo, sankcije....

Vučić je prvo rekao da ima mnogo rizičnih točaka u regiji, ali da je na Srbiji da se izbori za mir.

- Ne trebamo paničariti i misliti da će netko taj mir srušiti, ali moramo biti spremni na svaki vid provokacije. Raditi kratkoročno i dugoročno. Ali moramo i osnažiti naše snage odvraćanja, naše ekonomije. To je ono što radimo. Mi, osim nekoliko izviđačkih, dronova nismo imali, a očekujem da ih u narednih godinu dana imamo najviše u regiji - kazao je Vučić javljaju srpski mediji.

Komentirao je, naravno, i situaciju na Kosovu i Metohiji.

Foto: Milos Tesic

- Pritisci na Srbiju će rasti, oni će rasti zato što svi žele kraj sage o Kosovu, da se ne bi mučili u odgovorima koje moraju dati Rusima, koji se pozivaju na to. Svi se sve češće pozivaju na Kosovski presedan i zato je Zapadu stalo da to riješi što prije. I neće birati sredstva da to riješe - veli Vučić.

Kako kaže, Zapad se koristi 'odvratnom sintagmom govoreći da su na pravoj strani povijesti'. Vučić ističe da čovjek koji je u politici svakog dana razmišlja o ostavci, i da je to rekao ne zato što je slabić ili lijen..

- U ovom trenutku imam na povijesnom maksimumu podršku građana Srbije. Mi smo za deset godina napravili više nego drugi za 100 godina. Ostat će iza mene bolnice, pruge, stadioni, Hram Svetog Save, muzeji... Do toga da su plaće skočile na 720 eura, to je skok od 120 posto za deset godina. Minimalac je s 15.000 povećan na 40.000 dinara. To su velike stvari. Ja ne bježim od odgovornosti. O ostavci mogu razmišljati zbog države, da nam kupim vrijeme kako bi se pronašlo rješenje. Ali u ovom trenutku ja ga ne vidim. Spreman sam razgovarati, ali nam nisu dali šansu. Nadam se da će to što sutra dobijem biti nešto drugačije od onoga što su objavili albanski mediji - kazao je Vučić.

Foto: Amir Hamzagic

Ističe da ne govori da će uskoro podnijeti ostavku, ali da i ta opcija mora postojati.

- To donosi Srbiji od šest do devet mjeseci. Ne bih se mogao kandidirati, ali sam kupio vrijeme svojoj zemlji, da spasim našu državu. Ja kao iz topa mogu pucati o tome što smo napravili. Ovo je bilo deset godina najbržeg napretka Srbije. Svi ovi koji me ne vole, i oni su sretni danas u svoja četiri zida, znaju da će Vučić riješiti pitanje plina i struje.

Vučić je dodao da je spreman riskirati svoju karijeru zbog mira i stabilnosti i da nema problem s ostavkom.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

- Ja sam zadovoljan kad vidim da narod poštuje nečiji rad. Ljudi vide tko radi i tko se bori, ali ja znam kad smo došli u tešku situaciju, ne svojom krivicom. Kad bi vam govorio koliko dugo ne mogu zaspati, i znam zašto 'štrčimo' i smetamo sad. Srbija kvari cijelu priču, mi 'štrčimo'. Bilo bi lako da je samo Rusija prekršila Povelju UN, ali ovi sa Zapada imaju problem jer postoji mala zemlja protiv koje su oni prekršili sva pravila. Njima je jedini izlaz da se postigne bilateralni sporazum Beograda i Prištine, ali ja moram vidjeti nešto bolje od ovoga što je ponuđeno. Kurti+ ili Ahtisari- plan ne možete nam prodati - kazao je Vučić.

