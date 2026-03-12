Obavijesti

KONTAKTIRAT ĆE NATO

Plenković: Hipersonične rakete Srbije ne prijete Hrvatskoj

Plenković: Hipersonične rakete Srbije ne prijete Hrvatskoj
Zagreb: 153. sjednica Vlade RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković izjavio je u Požegi da Hrvatska ne očekuje da bi Serbia mogla prijetiti susjedima hipersoničnim raketama, ali da će se o tom oružju konzultirati s partnerima u NATO-u.

Hrvatska ne očekuje da bi Srbija mogla u bilo kojoj varijanti doći u poziciju da koristi hipersonične rakete prema susjednim zemljama, Hrvatskoj ili nekoj drugoj, izjavio je premijer Andrej Plenković u četvrtak nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Požege u povodu Dana grada. Odgovarajući na novinarsko pitanje predstavlja li hipersonična raketa, koju su srbijanski tabloidi prozvali "Zagrepčanka", prijetnju Hrvatskoj, premijer je naglasio kako je riječ o ozbiljnom oružju o kojem će Hrvatska razgovarati s partnerima u NATO-u. “Razgovarat ćemo s našim partnerima u NATO savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije", rekao je Plenković naglasivši da Hrvatska ulaže puno u svoju vojsku svih ovih godina. 

Na svečanoj sjednici požeškoga Gradskog vijeća premijer je govorio o gospodarskim temama te najavio kako će Vlada razmotriti mogućnost ograničavanja cijena električne energije i plina, slično kao što je ranije učinila s cijenama motornih goriva.

Pritom je čestitao Gradu Požegi na uspješnoj provedbi razvojnih projekata. Posebno je izdvojio izgradnju brze ceste koja će Požegu povezati s autocestom, projekt vrijedan 180 milijuna eura. Kako je istaknuo, riječ je o najvećem ulaganju u cestovnu infrastrukturu nakon izgradnje Pelješkog mosta.

Također je pohvalio obnovu povijesne jezgre Požege, grada koji se naziva i "slavonskom Atenom".

Požega svoj dan obilježava na blagdan Grgureva, drevnog vinogradarskog običaja koji je uvršten na popis nematerijalne kulturne baštine. Taj datum podsjeća i na 12. ožujka 1689. godine, kada je hrvatska vojska pod vodstvom Luka Ibrašimović Sokol porazila Osmanlije i oslobodila Požegu nakon 150 godina njihove vlasti.

