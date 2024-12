Vučić studentima: 'Spavajte, lezite, ne morate ništa učiti... Srbija će se nastaviti razvijati'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su ispunjeni svi zahtjevi studenata koji su prije više od dva tjedna blokirali fakultete u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Istaknuo je da su fakultetima povećani materijalni troškovi te da je objavljena sva dokumentacija o nadstrešnici novosadske Željezničke stanice. Međutim, nije spomenuo preostala dva zahtjeva studenata.

Vučić je također komentirao sankcije koje Sjedinjene Američke Države uvode protiv Naftne industrije Srbije zbog ruskog vlasništva. Na pitanje voditeljice o daljnjim koracima, s obzirom na to da su, prema njenim riječima, zahtjevi studenata ispunjeni, Vučić je odgovorio:

"Ispunili smo im sve zahtjeve, to su im bili jedini zahtjevi. Bili su zahtjevi ovih političara u Novom Sadu da nema Vučevića, da nema Đurića, koji nema ama baš nikakve veze sa svim tim. Nikada to nisu bili zahtjevi studenata, posebno beogradskog univerziteta, kragujevačkog, niškog... Ono što su tražili, to je ispunjeno. Pritom, ne mislim da je sve to pravedno i ne mislim da su to bili fer zahtjevi."

Ponovno je naglasio da je sve ispunjeno jer su "ljudi u državi željeli izaći u susret dijelu mladih ljudi". Dodao je da Beogradski univerzitet ima 98.000 studenata, a u cijeloj Srbiji ih je 230.000, te da većina želi raditi i učiti. Izrazio je uvjerenje da je većina sudionika imala dobre namjere, za razliku od pojedinih aktivista i predstavnika stranaka bivšeg režima.

Vučić je potom povisio ton, ističući da su svi zahtjevi studenata ispunjeni, iako nisu bili realni:

"Mnogi od zahtjeva nisu bili ni realni ni fer. Dakle, 20 posto povećanja za materijalne troškove univerzitetima. To su im rekli profesori na kraju, da i oni nešto kažu: 'Ej, ajde dodajte da bude makar jedan zahtjev koji ima veze s univerzitetom.'"

"Ne želite priznati da je to ispunjeno? Vi nastavite s tim, mi se od ponedjeljka bavimo svim drugim temama, a vi svoj posao, slobodno. Lezite, spavajte, ne morate ništa učiti, ne morate nikada učiti, to je vaša stvar. Srbija će nastaviti raditi i razvijati se. Jedino što vam nećemo dozvoliti, niti bilo kome, to je neko nasilje da provodite nad ljudima, institucijama i objektima, a sve drugo možete koliko hoćete", poručio je Vučić studentima.

Međutim, studenti su iznijeli pet zahtjeva, među kojima su objava cjelokupne dokumentacije o rekonstrukciji Željezničke stanice u Novom Sadu, odbacivanje optužbi protiv uhićenih na protestima, procesuiranje napadača na studente i profesore te povećanje sredstava za državne fakultete za 20 posto. Iako je Vučić naveo da su neki od ovih zahtjeva ispunjeni, studenti tvrde da nisu dobili zadovoljavajuće odgovore na sve svoje zahtjeve.

Blokade fakulteta traju već više od dva tjedna, a studenti su najavili nastavak protesta dok se svi njihovi zahtjevi ne ispune. Ističu da su njihovi zahtjevi legitimni i da se bore za poboljšanje uvjeta studiranja i odgovornost nadležnih institucija.