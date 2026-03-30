Obavijesti

News

Komentari 11
HRVATSKA IM JE ZA SVE KRIVA

Vučić trebao doći u Hrvatsku. Milanović otkazao sastanak!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Vučić trebao doći u Hrvatsku. Milanović otkazao sastanak!
Foto: PIXSELL/

Aleksandar Vučić je objavio da se požalio Putinu za hrvatsko-albansko-kosovski savez, te optužio SOA-u za miješanje u studentske prosvjede koji ne prestaju u Srbiji

Predsjednik Zoran Milanović objavio je priopćenje u kojem je otkrio da je otkazao sastanak Procesa Brdo-Brijuni.

 - Predsjednik Milanović smatra kako nije moguć dolazak predsjednika Vučića u Hrvatsku te je odlučio otkazati sastanak Procesa Brdo-Brijuni. Republika Hrvatska i Republika Slovenija, kao članice Europske unije, inicirale su Proces Brdo-Brijuni s ciljem unapređenja međusobne suradnje i ubrzavanja procesa europskih integracija zemalja jugoistočne Europe. Sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni ove godine je trebao biti održan u svibnju u Hrvatskoj - objavili su iz Ureda predsjednika.

 - Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku - poručio je Milanović.

 - Kao supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni, predsjednik Milanović je odlučio otkazati planirani sastanak u Hrvatskoj o čemu su obaviješteni šefovi država koji su trebali sudjelovati na sastanku na Brijunima. Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni održat će se kada se za to steknu uvjeti, a nakon konzultacija predsjednika Milanovića i predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, kao supredsjedatelja Procesa Brdo-Brijuni - zaključio je predsjednik.

Odnosi Hrvatske i Srbije narušeni su u posljednje vrijeme. Aleksandar Vučić je objavio da se požalio Putinu za hrvatsko-albansko-kosovski savez, te optužio SOA-u za miješanje u studentske prosvjede koji ne prestaju u Srbiji.

Vučić je aludirao da se Hrvatska miješala i u lokalne izbore koji su se održali u Srbiji.

 - Što se tiče jučerašnjih izbora, bilo mi je jasno koliku je logističku potporu pružila jedna susjedna država. No, u idućem razdoblju dobit ću o tome opširnije izvješće pa ću ga onda podijeliti s vama - rekao je Vučić.

O ČEMU SE RADI?

Proces Brdo-Brijuni godišnji je multilateralni događaj na zapadnom Balkanu. Pokrenuli su ga 2013. Borut Pahor i Ivo Josipović. Glavni fokus procesa je proširenje Europske unije na zemlje zapadnog Balkana.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026