Aca tužibaba: Putinu sam rekao za savez Zagreb-Tirana-Priština

Aleksandar Vučić objavio je da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te poručio kako je Srbija izborila produženje ugovora o opskrbi plinom na dodatna tri mjeseca – i to, kako tvrdi, po iznimno povoljnim uvjetima. Govoreći iz zgrade Predsjedništva, istaknuo je da su dotaknuli niz tema, ali da mu je najvažnije bilo upravo pitanje energenata. Naglasio je kako će Srbija zadržati fleksibilne uvjete nabave te da će cijena i dalje biti vezana uz tzv. naftnu formulu. Prema njegovim riječima, to bi Srbiji moglo osigurati jednu od najnižih cijena plina u Europi, odmah iza Bjelorusije.

Vučić je upozorio i na potencijalni rast cijena goriva, tvrdeći da bi bez državne intervencije situacija bila znatno gora. Prema njegovim procjenama, cijena dizela mogla bi skočiti s trenutačnih oko 213 dinara na čak 273, pa i do gotovo 290 dinara po litri.

Objasnio je kako Srbija ne prati izravno kretanja cijene sirove nafte, već se ravna prema mediteranskim tržišnim kotacijama koje kasne nekoliko dana. Dodao je da je država već reagirala privremenim ograničenjem cijena te da će se dodatne mjere razmatrati u razgovorima s Vladom i Ministarstvom financija.

Posebno dramatičan ton Vučić je zauzeo govoreći o globalnim rizicima. Upozorio je da bi eventualni kopneni napad SAD-a na Iran mogao izazvati nezapamćenu energetsku krizu. Smatra da bi takav razvoj događaja imao ozbiljne posljedice za Europu i svijet, uključujući nove političke sukobe i ratove.

Naglasio je kako bi u tom scenariju cijene nafte mogle dodatno eksplodirati, što bi natjeralo državu na ogromne subvencije. Upozorio je da bi takav pritisak mogao dovesti do rezanja drugih troškova, uključujući infrastrukturne projekte, kako bi se osigurala osnovna stabilnost.

Govoreći o razgovoru s Putinom, Vučić je rekao da se nisu zadržali samo na energentima. Otkrio je kako su razmijenili mišljenja o Kosovu i Republici Srpskoj, ali i o širem geopolitičkom kontekstu, uključujući rat u Ukrajini i situaciju na Bliskom istoku.

Dodao je i da je ruskog predsjednika upoznao s, kako je naveo, savezom Zagreba, Prištine i Tirane, istaknuvši da su prošli kroz niz važnih tema. Također je rekao da je od Putina zatražio njegov pogled na završetak sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, pri čemu je dobio njegovo viđenje aktualne situacije