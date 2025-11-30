Obavijesti

Vučić: 'Ubijte me, ne razumijem Amerikance! Rafinerija Pančevo prestaje s radom za dva dana'

Srbijanski predsjednik tvrdi da SAD neće produžiti licencu za uvoz nafte NIS-u, što bi moglo ugasiti pančevačku rafineriju i izazvati skok cijena.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da ne razumije logiku Sjedinjenih Država (SAD) u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i ne vjeruje da će SAD promijeniti odluku i odobriti licencu za uvoz nafte, što će značiti prekid rada rafinerije u Pančevu 2. studenog.

Rafinerija NIS-a u Pančevu, koja je pod američkim sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora, ostala je bez sirove nafte za preradu i ako ne dobije produljenje licence od vlasti Sjedinjenih Država Srbija će se suočiti sa skupim uvozom naftnih derivata, što energetski stručnjaci vide i kao mogući generator lančanih poskupljenja i inflacije.

Američki dužnosnici su, od uvođenja sankcija ruskom energetskom sektoru početkom ove godine, upozoravali službeni Beograd da ne žele rusko vlasništvo u NIS-u i da ono "mora biti - nula".

Ukidanje licence za uvoz sirove nafte je Washington više puta odlagao, da bi sankcije stupile na snagu 9. listopada.

Srbija se oslanjala na Hrvatsku za naftu preko naftovoda Janaf, ali je od uvođenja sancija i dotok nafte tim putem prekinut jer Janaf mora poštovati sankcije.

Vučić tvrdi da su Amerikanci protiv NIS-a uveli sankcije da bi se isključila ruska uprava, a potom i rusko vlasništvo, te da to "nije utemeljeno na međunarodnom pravu".

"Mi smo mala zemlja i ne možemo funkcionirati bez nafte. Imamo jedan jedini naftovod koji su Hrvati zatvorili čim su sankcije stupile na snagu", rekao je Vučić za provladinu kablovsku televiziju Informer, ponavljajući više puta kako mu nisu najjasniji američki postupci.

"Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio s njima i pitao zbog čega nam ne daju licencu", rekao je Vučić, ustvrdivši da će pančevačka rafinerija, koja je sada u fazi održavanja sustava, prestati raditi u utorak 2. prosinca.

Vučić je sredinom prošlog tjedna rekao da je Srbija Rusiji dala rok od 50 dana da nađe kupca za NIS, te da će ,ako se to ne dogodi, Beograd uvesti svoju upravu nad tom tvrtkom kojoj je sankcijama onemogućeno poslovanje, a benzinske postaje se sada opskrbljuju iz skladišne pričuve.

U međuvremenu se razmatra više opcija promjene vlasništva, a jednu od njih ponudio je i mađarski MOL koji bi, prema navodima iz ureda premijera  Viktora Orbana, mogao kupiti udio u NIS-u.

Vučić kaže da američku stranu "nije briga kolika je šteta Srbiji".

"Ni kod Rusa nema žurbe, njima je bitno vlasništvo, a kako će kod nas biti - to nije njihova stvar. Ali opet ne mogu ni njih okriviti, nisu oni ovo izazvali", rekao je Vučić.

Dodao je da "zna da se ne sviđa nikome u regiji", te da nije omiljeni lik

