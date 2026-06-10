Vučić: Uskoro planiram ostavku!

Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno, iz njegove se vladajuće Srpske napredne stranke čuju prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom da se po ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.

Upitan planira li podnijeti ostavku za tri do četiri mjeseca, Vučić je na Radio Beogradu rekao "možda i ranije" i da o kandidaturi za premijera razmišlja svakog dana.

"I pri tome neću reći narodu da sam skratio mandat, nego 'podnio sam ostavku'", rekao je Vučić i najavio "važan sastanak" unutar vladajuće SNS-a, stranke s čijeg je čela formalno odstupio u svibnju 2023.

Dodao je i da će "izbori biti za nekoliko mjeseci" i da je to tehničko pitanje.

"Izbori će biti za tri, četiri mjeseca. Neće biti ni u srpnju, ni u kolovozu, a hoće li tada biti raspisani, to je druga stvar", rekao je Vučić.