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ŠOK U SRBIJI

Vučić: Uskoro planiram ostavku!

Piše HINA,
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Vučić: Uskoro planiram ostavku!
Foto: F.S./ATAImages

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu kako uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera

Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno, iz njegove se vladajuće Srpske napredne stranke čuju prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom da se po ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.

Upitan planira li podnijeti ostavku za tri do četiri mjeseca, Vučić je na Radio Beogradu rekao "možda i ranije" i da o kandidaturi za premijera razmišlja svakog dana.

"I pri tome neću reći narodu da sam skratio mandat, nego 'podnio sam ostavku'", rekao je Vučić i najavio "važan sastanak" unutar vladajuće SNS-a, stranke s čijeg je čela formalno odstupio u svibnju 2023.

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Dodao je i da će "izbori biti za nekoliko mjeseci" i da je to tehničko pitanje.

"Izbori će biti za tri, četiri mjeseca. Neće biti ni u srpnju, ni u kolovozu, a hoće li tada biti raspisani, to je druga stvar", rekao je Vučić. 

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