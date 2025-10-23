Vučić: Žena napadača na Ćacilend živi u Hrvatskoj

Aleksandar Vučić pojavio se sinoć na skupu podrške za 57-godišnjeg Milana Bogdanovića, kojeg je u Pionirskom parku (tamo se nalaze šatori pro-Vučićevih prosvjednika), ranio 70-godišnji Vladan Anđelković, piše Telegraf.

Vučić je poručio kako se ništa neće dogoditi 1. studenog, za kada su studenti najavili veliki prosvjed povodom prve godišnjice pada nadstrešnice. Komentirao je zahtjev studenata da do 1. studenog ukloni Ćacilend.

- Oni to rade zbog nečeg drugog. Oni su uspjeli ljudima 'objasniti', koji nisu htjeli čuti što se ovdje dogodilo, uspjeli su im 'objasniti' da su valjda ljudi odavde krivi - rekao je Vučić. Osvrnuo se i na 70-godišnjeg Anđelkovića i rekao da je došao 'sa strane'.

- To su sve sitni trikovi kojima se svi u različitim segmentima i u medijskom dijelu obojene revolucije uvijek služe. Mi činjenice ispitujemo, ako se ne varam 17. se vratio, ali mislim da mu tamo supruga živi, tako da ne bih ulazio u takve stvari. Bilo bi neozbiljno i ponašao bih se baš kao i blokaderi, što sebi ne mogu priuštit - odgovorio je na pitanje je li točno da se napadač nakon dva mjeseca vratio iz Hrvatske.