Vučićev najdraži 'lekar' ubio je kampanju Plenkovića i HDZ-a

Početna, zvjezdana popularnost stožeraša, trebala je biti dovoljna za pobjedu. Zato se žurilo s izborima. A onda se, preko noći, sve promijenilo - korona je u puzećem maršu osvojila Hrvatsku...

<p>Put na teniski turnir u Zadru bio je popločan dobrim namjerama, zadarska će se revija za dvojicu ljudi - Novaka Đokovića i Andreja Plenkovića - pretvoriti u tešku muku.</p><p>Zamišljen kao reklama za povratak ovoga sporta na veliku scenu ali i za hrvatski turizam, Adria tour se pretvorio u dramu s neočekivanim političkim posljedicama, prije svega po HDZ. Andrej Plenković nije bacio baš sve karte na uspjehe svoje vlade u borbi protiv korone, ali one najjače jest.</p><p>Središnji slogan kampanje, "Sigurna Hrvatska", u najvećoj se mjeri oslanja na rezultate u suzbijanju epidemije. U pozadini riječi "sigurnost" titraju i obrisi migrantskog pitanja. Uz Plenkovićevo lice u predizbornim spotovima dominira lice Vilija hvala na pitanju Beroša. Kamera se najduže zadržava na njemu. Uz referiranje o ekonomskim uspjesima (rast plaća, mirovina, bdp-a, fiskalna konsolidacija) šef HDZ-a je puno puta ponovio dokaze o tome kako je Hrvatska korona free država, na samom vrhu Europe.</p><p>Početna, zvjezdana popularnost stožeraša, trebala je biti dovoljna za pobjedu. Zato se žurilo s izborima. A onda se, preko noći, sve promijenilo - korona je u puzećem maršu osvojila Hrvatsku, da bi u Zadru proizvela šok koji je odjeknuo cijelom planetom. Reklama za hrvatski turizam pretvorila se u bumerang koji se vraća i prema vladajućoj stranci.</p><p>Očito politiziranje Stožera zadnjih tjedana javnost je počela sve glasnije propitivati - od zabrane rada nedjeljom (kao da je virus toga dana manje ubojit) do odobrenja crkvenih masovki, postalo je jasno kako HDZ "epidemiološkim" manevrima kani steći naklonost Crkve, što je ogorčilo mnoge građane, tim prije što je Papa na Vatikanu imao strože mjere zaštite nego župnici po hrvatskim crkvama. Da nevolja bude veća, paralelno sa Zadrom otkrivena je i masovna zaraza u samostanu u Đakovu. Nacija je otkrila i novi sport.</p><p>Nakon Zadra svi su počeli propitivati dvostruke kriterije Vlade, HDZ-a i Stožera - Plenkovićev tjelesni kontakt s Đokovićem nije epidemiološki opasan, to je bezgrešni kontakt, dok je izlazak seljaka na oranje njive bez fizičkog kontakta s bilo kime protumačen kao bioterorizam i kažnjen s 8,000 kuna (to je velika kazna i za političara a kamoli poljoprivrednika).</p><p>Na koncu, sad svi traže slike HDZ-ovaca kako krše pravila vlastitog stožera, u kojemu su svi članovi ujedno i pripadnici vladajuće stranke - nije ih, dakle, nametnulo neko oporbeno tijelo, nego medicinske i sigurnosne perjanice stranke. Glavni adut kampanje pretvorio se, ukratko, u minsko polje čiji su autori zaboravili mape pa sad svako malo netko od njih strada. Štoviše, sad i Bernardić traži sučeljavanje preko video linka, što za njega ima niz prednosti, a od Plenkovića traži da ode u samoizolaciju, ako želi poštovati pravila koja je nametnula njegova vlada, njegov stožer, koji je - kako je sam Plenković priznao - političko tijelo.</p><p>Đokovićevo ponašanje u ovoj priči odigralo je važnu ulogu. Prvi tenisač svijeta, naime, sklon je alternativnom pristupu zdravlju, što je utjecalo i na njegov krajnje ležeran odnos prema epidemiološkoj sigurnosti na Adria Touru i oko njega. Đoković prakticira autofagiju, nov, uspješan i neobičan model prehrane koji zahtijeva željeznu volju - osam sati jede, 16 ne jede, samo pije vodu. Ta metoda rezultira vitkošću afganistanskog hrta, a tijelu daje puno energije.</p><p>To je jedna vrsta svakodnevne dijete. No, Đoković je, kako se nedavno otkrilo, i protivnik cijepljenja.</p><p>- Osobno nisam za cijepljenje i ne bih volio da me neko primorava da dobijem injekciju da bih mogao putovati. Ako to bude pravilo i zakon, što će onda biti? Trebam odlučiti hoću li se ili ne podvrgnuti tome. Imam svoje mišljenje, a da li će se ono promijeniti u nekom trenutku, ne znam - rekao je slavni tenisač, pri čemu se referirao na najavu obaveznog cijepljenja za sportaše uoči putovanja.</p><p>Te rečenice napisao je u jednoj diskusiji sa kolegama tenisačima, u travnju, pa pojasnio:</p><p>- Mi dobivamo preko službenih medija neku priču koja izaziva priličan strah i paniku kod ljudi. Ne može čovjek ostati imun na to. Vjerujem da je virus opasan, u suprotnom ne bi bilo pola svijeta zakačeno, ali mislim da postoji neka vrsta cenzure medicinskih stručnjaka - rekao je Đoković i dodao da ti stručnjaci govore o nekim drugim rješenjima koja se ne poklapaju s onim što plasiraju “zvanični mediji”.</p><p>- Volio bih da postoji više debata, razlika u razmišljanju. Jednostavno da čujemo i ta razmišljanja. Mi nismo iz te struke i ne možemo o tome pričati, ali ja bih više volio da se priča o imunitetu. Novak nije jasno rekao, ali "rješenja koja se ne poklapaju s onim koja plasiraju zvanični mediji " su recepti dr Branimira Nestorovića koji na čuvenog tenisača ima velik utjecaj.</p><p>"Vučićev lekar", čovjek koji je proglasio covid 19 "najsmešnijim virusom na svetu" koji "pogađa samo Azijate", srpska je verzija Ane Bučević s doktoratom iz pulmologije, i općom praksom iz okultnih znanosti. Dr. Nestorović je zadnjih mjeseci tvrdio da će virus dolaskom ljeta pobjeći preko ekvatora i na jesen se neće vratiti. Covid 19 opisivao je kao virus koji pogađa samo Azijate, dok su Srbi na njega genetski otporni zbog kolektivnih iskušenja koja su prošli tijekom povijesti, što im je povećalo otpornu snagu.</p><p><strong>>> Cijeli insajderski tekst o zadarskom turniru pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 26. lipnja</strong></p>