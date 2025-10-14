Vučićeva savjetnica: 'Izmislili smo rat kako bismo tri mjeseca bili na ljetovanju u Crnoj Gori'

Suzana Vasiljević, savjetnica za medije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića javno je priznala da je izmišljala vijesti Gostujući na režimskoj televiziji Kurir rekla je da je tijekom rada za BBC izmišljala vijesti, dok su iz BBC-ja poručili da Vasiljević nikada nije bila njihova stalno zaposlena novinarka te da ne prepoznaju tvrdnje koje je iznijela.

Vasiljević priznala da su 2000. godine, u vrijeme kad je radila kao novinarka, izmislili rat u Crnoj Gori kako bi mogli provesti tri mjeseca na turističkom središtu Svetom Stefanu na crnogorskoj obali.

- Radila sam u medijima svojevremeno. Izmišljali smo priče, izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Slobodan Milošević napasti 2000. godine prije svojih posljednjih izbora, da će napasti Crnu Goru, ili Mila Đukanovića, jer mu je Milo okrenuo leđa, samo kako bi tri mjeseca bili na Svetom Stefanu - priznala je Vasiljević.

Foto: Antonio Ahel

BBC je za N1 Srbija odgovorio da ne prepoznaje referencu na takvo izvještavanje i naglasio svoju predanost točnom, neovisnom i nepristranom novinarstvu.

- Ne prepoznajemo tu referencu na naše izvještavanje. BBC je najpouzdaniji svjetski medijski servis i predan je točnom, neovisnom i nepristranom izvještavanju za publiku diljem svijeta - naveli su iz kompanije.

Foto: Antonio Ahel

Također su pojasnili da Vasiljević nikada nije bila zaposlena u BBC-ju, već je s njima surađivala honorarno, i to posljednji put 2012. godine.