Obavijesti

News

Komentari 7
SKANDALOZNA IZJAVA

Vučićeva savjetnica: 'Izmislili smo rat kako bismo tri mjeseca bili na ljetovanju u Crnoj Gori'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Vučićeva savjetnica: 'Izmislili smo rat kako bismo tri mjeseca bili na ljetovanju u Crnoj Gori'
Foto: Antonio Ahel

Vasiljević je gostujući u televizijskoj emisiji govorila o širenju dezinformacija, a tom je prilikom izjavila da je 2000. godine, dok je radila kao novinarka za BBC, sudjelovala u “izmišljanju rata u Crnoj Gori”

Suzana Vasiljević, savjetnica za medije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića javno je priznala da je izmišljala vijesti Gostujući na režimskoj televiziji Kurir rekla je da je tijekom rada za BBC izmišljala vijesti, dok su iz BBC-ja poručili da Vasiljević nikada nije bila njihova stalno zaposlena novinarka te da ne prepoznaju tvrdnje koje je iznijela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vasiljević priznala da su 2000. godine, u vrijeme kad je radila kao novinarka, izmislili rat u Crnoj Gori kako bi mogli provesti tri mjeseca na turističkom središtu Svetom Stefanu na crnogorskoj obali.

- Radila sam u medijima svojevremeno. Izmišljali smo priče, izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Slobodan Milošević napasti 2000. godine prije svojih posljednjih izbora, da će napasti Crnu Goru, ili Mila Đukanovića, jer mu je Milo okrenuo leđa, samo kako bi tri mjeseca bili na Svetom Stefanu - priznala je Vasiljević.

Beograd: Antonis Remos održao koncert prve večeri manifestacije Belgrade River Fest, brojni poznati nisu propustili nastup
Foto: Antonio Ahel

BBC je za N1 Srbija odgovorio da ne prepoznaje referencu na takvo izvještavanje i naglasio svoju predanost točnom, neovisnom i nepristranom novinarstvu.

- Ne prepoznajemo tu referencu na naše izvještavanje. BBC je najpouzdaniji svjetski medijski servis i predan je točnom, neovisnom i nepristranom izvještavanju za publiku diljem svijeta - naveli su iz kompanije.

Beograd: S emitiranjem počela nova kablovska televizija u Srbiji - Newsmax Balkans
Foto: Antonio Ahel

Također su pojasnili da Vasiljević nikada nije bila zaposlena u BBC-ju, već je s njima surađivala honorarno, i to posljednji put 2012. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
DRAMA U BEDEKOVČINI

Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac učenika koji je ranio kolegu
VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone
STRAŠNO

VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, navode s HAK-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025