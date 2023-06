Vučiću rekla da cvili, u 3 godine skinula 20-ak kila, a Srbima je poručila: 'Kosovo je i vaš dom'

Kosovo je okrenuto europskoj budućnosti i ja sam uvjerena da će euroatlantska integracija uskoro i biti naša budućnost, rekla je u srijedu kosovska predsjednica Vjosa Osmani u povijesnom govoru u Europskom parlamentu i iskoristila priliku da kosovskim Srbima poruči da je Kosovo i njihov dom.

Osmani je prva predsjednica neovisnog Kosova koja se obratila Europskom parlamentu, 25 godina nakon što je EP "vizionarskom" vođi Kosova Ibrahimu Rugovi u Strasbourgu uručio Nagradu Saharov za slobodu mišljenja.

- Republika Kosovo i njegov narod nastavljaju gledati prema budućnosti - europskoj budućnosti. I kao što je zapisano u našem ustavu, euroatlantska integracija je naše prvo i jedino odredište. To nije samo naša ambicija, već cilj; ja sam uvjerena da će uskoro biti naša budućnost - rekla je Osmani uz buran pljesak odobrenja europarlamentaraca.

- Vrijednosti EU-a su naš moralni kompas (...) pružili smo ruku suradnje svim susjedima i odlučni smo čuvati i promicati prava svih građana Kosova. Srbima na Kosovu poručujem: Kosovo je vaš dom, učinit ćemo sve što je u našoj moći da se osjećate zaštićeno, da niste ostavljeni po strani, da ste jednaki i da vas se čuje - rekla je Osmani.

Nije propustila osvrnuti se na rusku agresiju na Ukrajinu rekavši da su "političke i filozofske rasprave nepotrebne" jer je jasno da "ne postoji put koji je siva zona prema demokraciji i slobodi".

- Ne postoji neki 'polunačin' borbe protiv autokracija i tiranija i zato je europski put od povijesne važnosti. Ali moramo ići korak dalje i zajamčiti pobjedu Ukrajine i pravedan mir - rekla je Osmani.

Kosovo i Ukrajina, dodala je, "dijele tužnu povijest na zajedničkom europskom tlu, ali i budućnost velikog potencijala i prilika u zajedničkoj europskoj obitelji".

- Za Ukrajinu i Kosovo, sviće nova zora mira i članstva u EU. Za Europu to znači snagu u novim savezima i jedinstvu - zaključila je Osmani.

Tko je Vjosa Osmani?

Osmani je rođena 1982. godine u Mitrovici, gdje završila osnovnu i srednju školu. Ipak iz djetinjstva nema pretjerano lijepe uspomene...

- Kad sam imala sedam ili osam godina srpski policajac mi je opalio pljusku dok sam išla u školu - kazala je Osmani u razgovoru za The Times 2021. godine.

To joj, nažalost, nije bio jedini susret s nasiljem u mladosti..

- Ne mogu zaboraviti trenutak kad su mi srpski vojnici gurnuli cijev oružja AK-47 u usta. Bila je to 1999. godina, imala sam 16. Srpska policija i paraskupine natjerale su moju obitelj da napustimo naš dom na sjeveru Kosova - kazala je Vjosa za The Times i nastavila:

- Vidjela sam ljude kako umiru od gladi, od bolesti... Ali puno njih je ubijeno..

Nakon srednje škole upisuje i završava pravni fakultet. Studirala je u Prištini, ali sjajni rezultati na studiju odveli su je i preko bare. Pohađala je i uspješno završila sveučilište u Pittsburghu, a 2015. 'zaradila' je i doktorat. U Pittsburghu je od fakulteta primila i nagrada za izvrsnost... Dvaput

Od tinejdžerskih godina ova pravnica pokazivala je sklonost politici...

- Predugo su političari koji su vodili državu predvodili i po pitanju korupcije i kriminala - kazala je 2021. i dodala:

- Primala sam prijetnje smrću u prošlosti. Obično preko društvenih mreža, ali bilo je pokušaja napada na mene i članove moje obitelji u prošlosti.

Peta predsjednica Kosova postala je 4. travnja 2021. godine, a na istoj poziciji, doduše kao vršiteljica dužnosti, bila je od studenog 2020. i odlaska Hashima Thaçija..

Ranije ovog mjeseca, nakon sastanka s Aleksandrom Vučićem, kojem su posredovali Emmanuel Macron i Olaf Scholz, o srpskom predsjedniku je kazala:

- Cvilio je, jadikovao, negodovao i sigurno nije govorio istinu, što je njegova vrlina, kao Miloševićeva ministra propagande - kazala je Osmani, javlja Reuters, te dodala:

- Vučić je 'kralj drame'. On se voli pretvarati da radi velike ustupke, kako je na njemu previše pritiska, kako pati, kako je u opasnosti i sve to... Takvim ispadima nema mjesta na sastancima. To treba ostaviti van prostorije kad napunite četiri godine...

Oženjena je i ima dvoje djece.

Turski medij Hürriyet je pisao kako se u toj državi navodno podvrgnula operaciji smanjivanja želuca kako bi izgubila na kilaži. Upućeni vele da je u tri godine izgubila više od 20-ak kilograma. Operirao ju je, pisali su Turci, Dr. Ayhan Mesci.

