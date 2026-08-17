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ANKETA Opasni otpad, brojni požari... Je li vrijeme da Sabor prekine ljetne praznike?

Piše 24sata,
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ANKETA Opasni otpad, brojni požari... Je li vrijeme da Sabor prekine ljetne praznike?
Foto: Marko Seper, Sanjin Strukic, Pixsell/canva
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I dok se iznad ta dva velika problema javljaju brojni upitnici, vladajući i dalje ne nude rješenja

U požaru, koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao područje Lokve Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata obiteljskim kućama, izvijestio je u ponedjeljak župan splitsko dalmatinski Blaženko Boban.

Nije to bio jedini požar, gorjelo je proteklih dana u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca...

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S druge strane, proteklih desetak dana imamo 'goruće' pitanje otpada u Lici. Otkako su javno objavljeni nalazi testiranja tla u Gospiću gotovo svakodnevno se pojavljuju novi detalji vezani uz tu aferu. 

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I dok se iznad ta dva velika problema javljaju brojni upitnici, vladajući i dalje ne nude rješenja. Političari su se pojavili u Omišu, neki će biti i na sastanku u Gospiću, ali Sabor i neka kvalitetnija rješenja ostaju prazni. Jer i dalje traje ljetna stanka, sve do 15. rujna.

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