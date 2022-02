Kao novinu vidi tek primjedbu na pravilnik donesen 2020. koji govori o maksimalnom odnosno u našem slučaju minimalnom vremenu za određene zadaće.

Riječ je o reviziji koja je obavljena za razdoblje od 2016. do 2019. i koja je utvrdila nedostatke u sustavu upravljanja i kontrole prometa i uzgoja plavoperajne tune, rekla je Vučković odgovarajući uoči sjednice Vlade na novinarske upite o jučerašnjoj objavi Europske komisije i službenoj opomeni Hrvatske zbog nedostataka u uzgajalištima plavoperajne tune.

Podsjetila je da je Hrvatska nakon te revizije dobila i akcijski plan Komisije s preporukama, na što je prvi put odgovorila u prosincu 2019. godine. "Komisija je na to nakon nekoliko mjeseci odgovorila, iskazujući određeno nezadovoljstvo svim elementima odgovora, pa su tražili dopunu odgovora i mi smo to dopunili 7. prosinca 2020. Tražili su, koliko se sjećam, još jednu dopunu, nju smo poslali 11. prosinca i nakon toga ovo je njihov odgovor koji smo zaprimili službenim putem jučer", objasnila je ministrica.

Kao jedinu novost u jučerašnjoj službenoj opomeni Europske komisije, ministrica je navela primjedbu na pravilnik donesen 2020. o maksimalnom, odnosno u našem slučaju o minimalnom vremenu za određene zadaće.

Napomenula je i da su sve preporuke i nalazi u primjeni i za 2020. i za 2021. godinu. "Koliko ja čitam to pismo, Komisije se i dalje najviše osvrće na razdoblje od 2016. do 2019., no još uvijek iskazuju neslaganje s određenim mjerama koje se opet odnose na to razdoblje, ne komentirajući (...) 2020. i 2021. godine", rekla je Vučković.

Ustvrdila je i da smo "naporno i temeljito uspostavljali kontrolni sustav", da smo prije dvije-tri godine imali 33 ribarska inspektora i da doista ne možemo zbog drugih okolnosti zapošljavati nove i nadopunjavati tu inspekciju tempom kojim bismo htjeli.

Međutim upravo zato smo ovlastili službenike drugih tijela u državnoj upravi, rekla je i zahvalila MUP-u i Carinskoj upravi, koji imaju ovlaštene inspektore, i time je u Hrvatskoj više od 200 onih koji mogu obavljati te inspekcije.

'Nije riječ o kaznama koje se naplaćuju'

Objasnila je kako su se nalazi odnosili najčešće na nepostojanje nasumičnih provjera, nedostatnu kvalitetu video snimki, a da smo mi "dosta toga unaprijedili i otklonili".

Na upite o kaznama, objasnila je kako nije riječ o kaznama koje se naplaćuju, nego o sustavu unakrsnih kontrola, kvaliteti snimaka i sl.

"U nalazu se ne govori da je izrijekom došlo do prekršaja nego da sustav nije mogao dovoljno jamčiti da ih nema. Primjerice, iz nalaza za razdoblje 2016. do 2019. nama se spočitavalo da nismo proveli kontrole za sve brojeve koji su sukladno određenoj metodologiji procijenjeni kao oni za koje je trebalo provesti dodatne radnje. Mi to sad sve provodimo, bez obzira na nedostatak inspektora", rekla je Vučković.

Komisija je u jučerašnjoj objavi o opomeni navela kako nacionalna tijela trebala bi osigurati učinkovitu provjeru, točnost i validaciju podataka te bi trebala istražiti potencijalne slučajeve nepoštivanja i poduzeti administrativne ili kaznene mjere protiv onih koji su odgovorni za kršenje zakona EU-a.

Komisija smatra da Hrvatska nije poduzela potrebne korake za rješavanje ovih nedostataka, stoga joj upućuje službenu opomenu. Hrvatska sada ima dva mjeseca za odgovor na ovu opomenu i poduzimanje potrebnih mjera. U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora, Komisija može izdati obrazloženo mišljenje, drugi korak u postupku povrede prava EU-a.

Na pitanje je li uobičajena praksa da se nakon određenog vremena opet pošalje opomena, a ne neki poziv za razgovor ili sl., ministrica je rekla da su dvije mogućnosti - nastavak na tehničkoj razini, ili službena procedura na ovoj razini. Kada se govori o službenim procedurama, počinju s opomenom, nakon čega se članici daje dva mjeseca roka za odgovor itd., a ako odgovor i poduzete radnje ne zadovoljavaju pokreće se službena povreda. Ako ni taj proces ne bi donio potpupno suglasje i dogovor, onda je instanca sud, pojasnila je.

Na novinarski upit zašto je zadarskom ribarskom inspektoru Marku Pupiću Bakraču uskratila mogućnost pristupa sustavu, Vučković je rekla kako on trenutno odnosno, koliko zna, već dulje vrijeme ne radi.

"Mislim da sam danas prilično jasno rekla da nisam - nikad, nikad, nikad", ustvrdila je ministrica na upit je li, kako tvrdi Pupić Bakrač, nešto dogovarala s uzgajivačima.

Naime, Vučković je ranije danas u Svetom Đurđu ustvrdila da Pupić Bakrač "laže nevjerojatno". "On tvrdi da sam se ja redovito sastajala s uzgajivačima i ribarskim inspektorima kako bih davala instrukcije na koji način treba vršiti inspekcije u ribarstvu. Laže. Nemam ljepših riječi. Nisam niti jednom. Neka nađe jednog inspektor ili jednog uzgajivača koji će to potvrditi", rekla je ranije ministrica poljoprivrede.

Pupić Bakrač je, nakon objave vijesti o opomeni Europske komisije, izjavio kako bi bilo bi dobro da ministrica Vučković podnese ostavku ili da je premijer Andrej Plenković smijeni. Ministrica se petlja u posao inspektorata i govori im što treba raditi, a dokumentacija o uvozu tuna u Hrvatsku se krivotvori, izjavio je za neke medije Pupić Bakrač, kojemu je uskraćen ulaz u informacijski sustav ribarstva.

Pupić Bakrač je upozorio i na sumnjive radnje povezane s iskrcajem sitne plave ribe namijenjene tunogojilištima, a u zadnjim je istupima Vučković prozvao i da, kao velika vjernica koja je pjevala u crkvenom zboru, očekuje da za nju laže 10-20 ljudi koji su bili u Ministarstvu i koji ovise o svojim plaćama.

"Nikada u svojim javnim nastupima ne ističem ni jedan dio svog privatnog život i nisam nikada pjevala u crkvenom zboru. Voljela bih da jesam, ali nisam", naglasila je ministrica poljoprivrede.