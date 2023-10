Vučković: 'Odšteta će biti isplaćena svim gospodarstvima koja su zavedena u registre'

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u srijedu je u Banskim dvorima, odgovarajući na upit novinara, pojasnila zašto je uvedena nova naredba za suzbijanje afričke svinjske kuge (ASK) te poručila da će biti isplaćena odšteta svim gospodarstvima koja su u odgovarajućim registrima.

Ministrica je nakon užeg kabineta Vlade ponovila da je afrička svinjska kuga (ASK) visoko zarazna bolest, koja nema javnozdravstvenih efekata na ljudsko zdravlje, ali uzrokuje gotovo 100-postotnu smrtnost svinja. Istaknula je i da Hrvatska ima veliku specifičnost, koja se ogleda u tome da je njezino svinjogojstvo koncentrirano u dvije županije, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku. Potonja, pak, ima još jednu veliku specifičnost, a to je tradicija da se uzgaja mali broj svinja u gotovo svakom dvorištu.

Po riječima Vučković, poštuje se tradicija, no podsjetila je da pravila vezana za biosigurnost vrijedne od 2009. godine. - Godinama kategoriziramo, bez kategorizacije danas ne bismo imali ništa... To nam pomaže da se bolje nosimo s tom bolešću", rekla je ministrica.

U međuvremenu, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje ASK, kojom je među ostalim propisano da je držanje svinja u zonama ograničenja (Vukovarsko-srijemska županija) nakon 31. listopada dozvoljeno isključivo u objektima kategorije 3 i 4, a u objektima nižih kategorija ona se mora dati na klanje te u njima nije dozvoljeno držanje svinja najmanje 12 mjeseci.

Radi spriječavanja širenja te bolesti na područjima županija visokog rizika - Osječko-baranjske i Brodsko-posavske, pak, određeno je da svinje iz objekata koji su kategorizirani s 0,1 i 2 moraju biti upućene na klanje do 30. studenoga. Pritom se objektima koji udovoljavaju uvjete za kategoriju 3 i 4 te uvjete biosigurnosti dozvoljava rekategorizacija do 31. listopada, jer se nakon tog datuma držanje svinja i u tim županijama dozvoljava samo u objektima kategorije 3 i 4.

Ministrica je pojasnila zašto je izdana ta nova naredba. "Iako ASK po broju slučajeva stagnira zadnjih 10-ak dana, tek treba vidjeti hoće li to biti trajno, međutim ona se ipak probija selo po selo. U posljednje vrijeme, upravo proučavajući nove slučajeve, primijetili smo neka postupanja koja u blažem slučaju govore o grubom nehaju, a u nekim slučajevima i nečim što se ne može nazvati grubim nehajem. Postoje zapisnici, postoje postupanja koja slijede u takvim slučajevima. Takva postupanja mogu zaraziti cijelo selo koje je dva mjeseca bilo čisto od te bolesti. Mi to ne možemo prepustiti, jer nam se time ugrožava sinjogojstvo. Učinit ćemo sve da ljudima pomognemo, svjesni što za njih znači ubrzavanje procesa popisivanja svinja i kategorizacije, ali to je ispravan put a veterinarska služba je u tome nepodijeljna" navela je Vučković

Osvrnuvši se na socio-ekonomske posljedice koje uzrokuje ta bolest na mala gospodarstva, Vučković je kazala da će se o njima itekako voditi računa. "Više od 400 gospodarstva isplaćeno je što se tiče direktne štete od ASK-a... Želimo te gospodarstvenike imati i dalje na tim područjima uz podizanje biosigurnosti. Radimo najbrže što možemo, sva gospodarstva koja su u odgovarajućim registrima bit će isplaćena", kazala je ministrica.