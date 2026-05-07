Obavijesti

News

Komentari 0
RASTU RIZICI

Vujčić: 'Banke u dobrom stanju. Krov se jača dok sija sunce...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vujčić: 'Banke u dobrom stanju. Krov se jača dok sija sunce...'
Zagreb: Dan otvorenih vrata Hrvatske narodne banke | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Guverner HNB-a poručuje da je hrvatski bankarski sektor stabilan i profitabilan, no upozorava na pad viškova kapitala, rast kreditnog ciklusa i gomilanje mogućih rizika.

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić poručio je u četvrtak da se financijska otpornost gradi u dobrim vremenima te naglasio da su za hrvatski bankarski sektor vremena dobra, no i da trendovi nisu tako dobri te da je važno da bankovni sustav rizike, ako dođe do njihove materijalizacije, može amortizirati. Guverner HNB-a Boris Vujčić održao je uvodno predavanje u početku 29. stručne konferencije "Financijsko tržište" pod nazivom “Krov se jača dok sija sunce: aktualna kretanja i rizici u hrvatskom bankarskom sektoru.” Vujčić je rekao da bankarski sustav u zreloj fazi ciklusa bilježi rekordnu profitabilnost uz najnižu razinu neprihodonosnih kredita, no da dobra vremena ne traju zauvijek. Istaknuo je da se ciklički rizici nakupljaju već dulje vrijeme, a viškovi kapitala smanjuju pod utjecajem bržeg rasta imovine i isplata dobiti.

KRIZA OPSKRBE GORIVOM EU: 'Europa je u krizi, ljudi će možda morati promijeniti planove za godišnje odmore'
EU: 'Europa je u krizi, ljudi će možda morati promijeniti planove za godišnje odmore'

Naglasio je da HNB vodi proaktivnu makrobonitetnu politiku, ali i da bankarski sektor mora jačati otpornost dok je to moguće. Iako je bankarski sektor stabilan i otporan čak i u hipotetskim vrlo nepovoljnim scenarijima, slabija kapitalna pozicija banaka u stresnom razdoblju može smanjiti sklonost kreditiranju gospodarstva i tako pojačati kontrakciju, istaknuo je.

Stvari sada izgledaju dobro, ali navješćuje se da trendovi nisu tako dobri kao trenutno stanje, već sutra moguće dolaze neki rizici koji bi takvo stanje mogli ugroziti i treba biti oprezan, rekao je Vujčić i ocijenio da u smislu makroekonomskih kretanja stvari dobro izgledaju za Hrvatsku.

'TRAJE VEĆ 5 GODINA' VIDEO Plenković o energetskoj krizi: 'Što se troši manje energije, manji su troškovi'
VIDEO Plenković o energetskoj krizi: 'Što se troši manje energije, manji su troškovi'

Gospodarska aktivnost je znatno iznad pred pandemijskog trenda, no, vidljivo je ponovno akumuliranje makroekonomskih neravnoteža, a Hrvatska je među zemljama EU s najizraženijom kombinacijom kreditnog rasta i visokog omjera cijena stambenih nekretnina i dohotka. Vujčić je nastavio da pokazatelji cikličkih rizika upozoravaju na gomilanje ranjivosti.

Profitabilnost i likvidnost banaka je na povijesno visokim razinama, a kreditna kvaliteta je na najboljim razinama u dva desetljeća. No, rekao je da se smanjuju viškovi kapitala unatoč snažnoj profitabilnosti, da je to smanjenje odraz rasta rizikom ponderirane imovine te isplata dobiti.

novi paket mjera Energetska kriza prijeti EU: Komisija predlaže hitne mjere i upozorava na nestašice
Energetska kriza prijeti EU: Komisija predlaže hitne mjere i upozorava na nestašice

Vujčić je istaknuo da se viškovi kapitala, koji su bili značajni u Hrvatskoj, sada značajno smanjuju. Naveo je da smo po tome pali ispod prosjeka, odnosno da smo vjerojatno sada na repu Europe po višku kapitala, što je razlog za oprez i razmišljanje kako podnijeti rizike ako se ostvare.

Vujčić je rekao i da kreditni ciklus i dalje ubrzava, a kreditiranje je usmjereno u djelatnosti čiji prihodi snažno osciliraju s gospodarskim ciklusom, primjerice građevinarstvo te poručio da  je i tu potreban oprez. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
NESREĆA U DUGOPOLJU

SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije
UPALJEN METEOALARM

STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će prijepodne, osobito na Jadranu, dok se od sredine dana očekuju sunčanija razdoblja i nešto ugodnije vrijeme.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026