Obavijesti

News

Komentari 10
IZDAŠNA PRIMANJA

Vujčić će na prestižnoj poziciji u ECB-u primati vrtoglavu plaću!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Vujčić će na prestižnoj poziciji u ECB-u primati vrtoglavu plaću!
Zagreb: Boris Vujčić obratio se medijima nakon što je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Unatoč pritiscima Europskog parlamenta i favoritima iz Finske i Portugala, Boris Vujčić izabran je za potpredsjednika ECB-a – a primanja koja dolaze s tom pozicijom mjere se u stotinama tisuća eura godišnje.

Admiral

Veliko iznenađenje u vrhu europske politike. Ministri financija država članica eurozone izabrali su guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za novog potpredsjednika Europske središnje banke (ECB), i to unatoč drukčijim očekivanjima i pritiscima iz Europskog parlamenta.

Vujčić je u konkurenciji šest kandidata u završnom, trećem krugu glasanja skupio više glasova od finskog guvernera Ollija Rehna, koji je do samog kraja slovio kao favorit. Prije toga iz utrke su ispali i teška imena – Portugalac Mário Centeno te Latvijac Mārtiņš Kazāksē, koje je Parlament otvoreno priželjkivao na toj poziciji.

NOMINIRAN ZA POTPREDSJEDNIKA ECB-A VIDEO Guverner HNB-a Boris Vujčić nakon velike vijesti: 'Zalagat ću se stabilnost cijena'
VIDEO Guverner HNB-a Boris Vujčić nakon velike vijesti: 'Zalagat ću se stabilnost cijena'

Da se radi o neočekivanom raspletu, upozorio je i Politico. Autorica Johanna Treeck izbor je opisala kao veliko iznenađenje, istaknuvši da su ministri financija eurozone odlučili ignorirati pozive Europskog parlamenta i krenuli svojim putem.

Ako u posljednji trenutak ne dođe do preokreta, čelnici Europske unije uskoro će formalno potvrditi Vujčića kao nasljednika Luisa de Guindosa, kojem osmogodišnji mandat istječe 31. svibnja. Time bi hrvatski guverner preuzeo jednu od ključnih funkcija u monetarnoj politici eurozone.

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA Ugledni Politico šokiran nominacijom Borisa Vujčića
Ugledni Politico šokiran nominacijom Borisa Vujčića

No, osim političke težine, ova pozicija nosi i vrlo izdašna primanja. Prema službenim dokumentima ECB-a, aktualni potpredsjednik de Guindos je tijekom 2024. godine zaradio ukupno 399.528 eura, dok je godinu ranije njegova plaća iznosila 381.444 eura. Upravo na to mjesto sada dolazi Vujčić.

Za usporedbu, predsjednica ECB-a Christine Lagarde prošle je godine inkasirala ukupno 726.000 eura, što je oko 56 posto više od tzv. osnovne plaće. Prema godišnjem izvješću ESB-a, njezina osnovica iznosi 466 tisuća eura, dok ostatak čine razne naknade.

MEĐUNARODNI USPJEH Plenković i Primorac čestitali Vujčiću: 'Veliko priznanje za RH'
Plenković i Primorac čestitali Vujčiću: 'Veliko priznanje za RH'

Članovi Izvršnog odbora ECB-a, uključujući potpredsjednika, uz osnovnu plaću primaju i naknadu za boravak, dok je predsjedniku osiguran službeni smještaj. Uz to, isplaćuje se i reprezentacijska naknada, a ovisno o osobnim okolnostima mogu ostvariti pravo na dodatke za kućanstvo, djecu, obrazovanje i druge pogodnosti.

Plaće dužnosnika ECB-a oporezuju se u korist Europske unije te podliježu obveznim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dok su naknade neoporezive i ne ulaze u izračun mirovine.

GUVERNER HNB.A Može slaviti: Borisa Vujčića nominirali za potpredsjednika Europske središnje banke
Može slaviti: Borisa Vujčića nominirali za potpredsjednika Europske središnje banke

Jedno je sigurno ako potvrda bude formalizirana, Borisa Vujčića u Frankfurtu ne čeka samo politički utjecaj, već i primanja o kakvima većina europskih građana može samo sanjati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije
STOP NA EURU

Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije

Predsjednik Sabora i ministar Glavina poručuju da domoljubna pjesma ostaje himna hrvatske rukometne reprezentacije
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026