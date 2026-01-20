Vujčić će na prestižnoj poziciji u ECB-u primati vrtoglavu plaću!

Veliko iznenađenje u vrhu europske politike. Ministri financija država članica eurozone izabrali su guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za novog potpredsjednika Europske središnje banke (ECB), i to unatoč drukčijim očekivanjima i pritiscima iz Europskog parlamenta.

Vujčić je u konkurenciji šest kandidata u završnom, trećem krugu glasanja skupio više glasova od finskog guvernera Ollija Rehna, koji je do samog kraja slovio kao favorit. Prije toga iz utrke su ispali i teška imena – Portugalac Mário Centeno te Latvijac Mārtiņš Kazāksē, koje je Parlament otvoreno priželjkivao na toj poziciji.

Da se radi o neočekivanom raspletu, upozorio je i Politico. Autorica Johanna Treeck izbor je opisala kao veliko iznenađenje, istaknuvši da su ministri financija eurozone odlučili ignorirati pozive Europskog parlamenta i krenuli svojim putem.

Ako u posljednji trenutak ne dođe do preokreta, čelnici Europske unije uskoro će formalno potvrditi Vujčića kao nasljednika Luisa de Guindosa, kojem osmogodišnji mandat istječe 31. svibnja. Time bi hrvatski guverner preuzeo jednu od ključnih funkcija u monetarnoj politici eurozone.

No, osim političke težine, ova pozicija nosi i vrlo izdašna primanja. Prema službenim dokumentima ECB-a, aktualni potpredsjednik de Guindos je tijekom 2024. godine zaradio ukupno 399.528 eura, dok je godinu ranije njegova plaća iznosila 381.444 eura. Upravo na to mjesto sada dolazi Vujčić.

Za usporedbu, predsjednica ECB-a Christine Lagarde prošle je godine inkasirala ukupno 726.000 eura, što je oko 56 posto više od tzv. osnovne plaće. Prema godišnjem izvješću ESB-a, njezina osnovica iznosi 466 tisuća eura, dok ostatak čine razne naknade.

Članovi Izvršnog odbora ECB-a, uključujući potpredsjednika, uz osnovnu plaću primaju i naknadu za boravak, dok je predsjedniku osiguran službeni smještaj. Uz to, isplaćuje se i reprezentacijska naknada, a ovisno o osobnim okolnostima mogu ostvariti pravo na dodatke za kućanstvo, djecu, obrazovanje i druge pogodnosti.

Plaće dužnosnika ECB-a oporezuju se u korist Europske unije te podliježu obveznim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dok su naknade neoporezive i ne ulaze u izračun mirovine.

Jedno je sigurno ako potvrda bude formalizirana, Borisa Vujčića u Frankfurtu ne čeka samo politički utjecaj, već i primanja o kakvima većina europskih građana može samo sanjati.