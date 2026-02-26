Obavijesti

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA

Vujčić dobio europsku potporu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Održana je konferencija: „Hrvatska i OECD: Ekonomski pregled 2026." | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

“Današnjom odlukom daje se zeleno svjetlo iskusnom centralnom bankaru koji je ostavio snažan dojam tijekom saslušanja pred Odborom", izjavio je zastupnik Markus Ferber, glasnogovornik EPP-a za ekonomske i monetarne poslove

Odbor za ekonomske i monetarne poslove odobrio je u četvrtak nominaciju Borisa Vujčića za novog potpredsjednika Europske središnje banke.

“Današnjom odlukom daje se zeleno svjetlo iskusnom centralnom bankaru koji je ostavio snažan dojam tijekom saslušanja pred Odborom", izjavio je zastupnik Markus Ferber, glasnogovornik EPP-a za ekonomske i monetarne poslove.

“Boris Vujčić je pokazao da jasno razumije mandat ESB-a i da može realistično svladati izazove za nadolazeće godine. U sadašnjim okolnostima ESB-u su potrebni čelnici koji se zalažu za stabilnost, pragmatizam i jasnu komunikaciju”, istaknuo je Ferber.

Vujčić u srijedu bio na saslušanju pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku, koji je danas dao pozitivnu preporuku. Također je u srijedu dobio potporu Upravnog vijeća ESB-a.

O preporuci Odbora glasat će se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u ožujku i nakon toga Vujčićev izbor će definitivno biti potvrđen na samitu čelnika EU-a, 19. i 20. ožujka.

Ministri financija europodručja nominirali su 19. siječnja guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke. 

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće.

Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina. Vujčić bi trebao preuzeti mandat 1. lipnja.  

