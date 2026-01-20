Guverner HNB-a zahvalio Plenkoviću i Primorcu na potpori nakon nominacije za potpredsjednika ESB-a: Ako bude potvrđen, dužnost preuzima 1. lipnja 2026.
Vujčić na jednoj od najmoćnijih funkcija u Europi: 'Ovo je veliko priznanje Hrvatskoj i euru...'
Guverner HNB-a Boris Vujčić, koji je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), na potpori u procesu kandidature posebno je zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i ministru financija Marku Primorcu, rekavši kako je to i priznanje ulasku Hrvatske u eurozonu.

U izjavi novinarima u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), Vujčić je zahvalio ministrima financija eurozone na nominaciji za poziciju potpredsjednika ESB-a, a Vladi RH, koja ga je i predložila za to mjesto, na aktivnoj potpori u cijelom procesu kandidature na tu poziciju.
Pritom, posebno je zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade i ministru financija Marku Primorcu.
Na potpori je zahvalio i Stalnom predstavništvu Hrvatske pri EU, a izjavio je da je ovo priznanje i HNB-u na uspješnom radu, ulasku Hrvatske u eurozonu i svemu što je napravljeno na tom putu, "kao i našem doprinosu u funkcioniranju europodručja".
Nominaciju vidi i kao priznanje djelatnicima HNB-a, s kojima mu je, kazao je, bilo zadovoljstvo raditi sve ove godine i koji su u velikoj mjeri "zaslužni za sve ono što smo postigli kao središnja banka RH".
Ako nominacija bude potvrđena i preuzme dužnost potpredsjednika ESB-a, Vujčić je poručio da će nastaviti ono što je radio i cijelu svoju karijeru, a to je prvenstveno zalaganje za stabilnost cijena i financijsku stabilnost. Također, kazao je i da će se zalagati za povjerenje građana u euro u cijelom europodručju.
Preuzimanje dužnosti 1. lipnja
Vujčića, koji je karijerni centralni bankar od 1997. godine, ministri financija država članica europodručja (Eurogrupa) su za funkciju potpredsjednika ESB-a nominirali na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu.
Vujčić bi na ovu funkciju, nakon što odluku Eurogrupe potvrdi Europsko vijeće, trebao stupiti 1. lipnja 2026., po završetku mandata sadašnjeg potpredsjednika, Luisa de Guindosa.
Boris Vujčić bit će prva osoba iz srednje i istočne Europe koja će obnašati funkciju u Izvršnom odboru ESB-a od njegova osnutka prije više od 25 godina, što ovom izboru daje dodatnu važnost, ističu iz HNB-a.
Kada je riječ o postupku imenovanja, prvo bi Odbor Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) trebao s Vujčićem održati saslušanje, dok će upravno vijeće ESB-a donijeti svoje mišljenje o njegovoj nominaciji.
U ožujku će Europski parlament dati svoje mišljenje o nominaciji guvernera HNB-a na plenarnoj sjednici, a u istom mjesecu će Europsko vijeće donijeti konačnu odluku o njegovu imenovanju.
Politico: Izbor Vujčića iznenađenje
Inače, koraci koji slijede do potvrde na funkciju smatraju se formalnošću, a Vujčić će sve do stupanja na novu dužnost nastaviti obavljati funkciju guvernera HNB-a.
Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.
Za potpredsjednika ESB-a natjecalo se šest kandidata, a kako piše Politico, nominacija Vujčića je poprilično iznenađenje koje "nitko nije predviđao".
Politico piše da je Vujčić izabran suprotno svim očekivanjima i pozivima Europskog parlamenta da se izabere netko drugi, a nominiran je i pored finskog kolege Ollija Rehna, kojeg su mnogi smatrali favoritom.
