ZAHVALIO PREMIJERU

Vujčić na jednoj od najmoćnijih funkcija u Europi: 'Ovo je veliko priznanje Hrvatskoj i euru...'

Vujčić na jednoj od najmoćnijih funkcija u Europi: 'Ovo je veliko priznanje Hrvatskoj i euru...'
Zagreb: Teresa Czerwinska i Boris Vujčić održali konferenciju za medije

Guverner HNB-a zahvalio Plenkoviću i Primorcu na potpori nakon nominacije za potpredsjednika ESB-a: Ako bude potvrđen, dužnost preuzima 1. lipnja 2026.

Admiral

Guverner HNB-a Boris Vujčić, koji je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), na potpori u procesu kandidature posebno je zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i ministru financija Marku Primorcu, rekavši kako je to i priznanje ulasku Hrvatske u eurozonu. 

U izjavi novinarima u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), Vujčić je zahvalio ministrima financija eurozone na nominaciji za poziciju potpredsjednika ESB-a, a Vladi RH, koja ga je i predložila za to mjesto, na aktivnoj potpori u cijelom procesu kandidature na tu poziciju.

Pritom, posebno je zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade i ministru financija Marku Primorcu.

Na potpori je zahvalio i Stalnom predstavništvu Hrvatske pri EU, a izjavio je da je ovo priznanje i HNB-u na uspješnom radu, ulasku Hrvatske u eurozonu i svemu što je napravljeno na tom putu, "kao i našem doprinosu u funkcioniranju europodručja".

Nominaciju vidi i kao priznanje djelatnicima HNB-a, s kojima mu je, kazao je, bilo zadovoljstvo raditi sve ove godine i koji su u velikoj mjeri "zaslužni za sve ono što smo postigli kao središnja banka RH".

Zagreb: Boris Vujčić obratio se medijima nakon što je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke

Ako nominacija bude potvrđena i preuzme dužnost potpredsjednika ESB-a, Vujčić je poručio da će nastaviti ono što je radio i cijelu svoju karijeru, a to je prvenstveno zalaganje za stabilnost cijena i financijsku stabilnost. Također, kazao je i da će se zalagati za povjerenje građana u euro u cijelom europodručju.

Preuzimanje dužnosti 1. lipnja

Vujčića, koji je karijerni centralni bankar od 1997. godine, ministri financija država članica europodručja (Eurogrupa) su za funkciju potpredsjednika ESB-a nominirali na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu.

Vujčić bi na ovu funkciju, nakon što odluku Eurogrupe potvrdi Europsko vijeće, trebao stupiti 1. lipnja 2026., po završetku mandata sadašnjeg potpredsjednika, Luisa de Guindosa.

Zagreb: Boris Vujčić obratio se medijima nakon što je nominiran za potpredsjednika Europske središnje banke

Boris Vujčić bit će prva osoba iz srednje i istočne Europe koja će obnašati funkciju u Izvršnom odboru ESB-a od njegova osnutka prije više od 25 godina, što ovom izboru daje dodatnu važnost, ističu iz HNB-a.

Kada je riječ o postupku imenovanja, prvo bi Odbor Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) trebao s Vujčićem održati saslušanje, dok će upravno vijeće ESB-a donijeti svoje mišljenje o njegovoj nominaciji.

U ožujku će Europski parlament dati svoje mišljenje o nominaciji guvernera HNB-a na plenarnoj sjednici, a u istom mjesecu će Europsko vijeće donijeti konačnu odluku o njegovu imenovanju.

Politico: Izbor Vujčića iznenađenje

Inače, koraci koji slijede do potvrde na funkciju smatraju se formalnošću, a Vujčić će sve do stupanja na novu dužnost nastaviti obavljati funkciju guvernera HNB-a.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.

Za potpredsjednika ESB-a natjecalo se šest kandidata, a kako piše Politico, nominacija Vujčića je poprilično iznenađenje koje "nitko nije predviđao".

Politico piše da je Vujčić izabran suprotno svim očekivanjima i pozivima Europskog parlamenta da se izabere netko drugi, a nominiran je i pored finskog kolege Ollija Rehna, kojeg su mnogi smatrali favoritom.

