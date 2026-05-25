USKORO BIVŠI GUVERNER

Vujčić o odlasku s pozicije šefa HNB-a: 'Najteže je bilo 2020...'

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Teresa Czerwinska i Boris Vujčić održali konferenciju za medije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ja mislim da će tko god dođe na čelo ove institucije imati izvrsne ljude ispod sebe koji jako dobro znaju svoj posao, rekao je o svom nasljedniku Boris Vujčić

Ovo je prekrasna institucija, a ja bih rekao - još su bolji ljudi u njoj s kojima sam radio sve ove godine. Svakako će mi faliti. Ja sam proveo u njoj 30 godina, od toga 25 na rukovodećim funkcijama, kao zamjenik guvernera ili guverner, govorio je o svom odlasku iz HNB-a Boris Vujčić. On e za nekoliko dana preuzeti poziciju potpredsjednika Europske središnje banke (ECB).

- I nakon toga osjećate ovu kuću kao svoj dom, ove ljude koji ovdje rade kao svoju obitelj i kad odlazite, naravno da vam to sve fali i da ćete osjećati da vam fali - ispričao je za Dnevnik Nove TV.

Otkrio je i koji mu je bio najteži trenutak na toj poziciji.

- Možda najteži trenutak kratkoročno je bio u proljeće 2020. Pritisak na tečaj u tom trenutku bio je takav kakav nikad u životu nisam doživio. I to je stvarno bilo trenutaka kad sam se jedini put u svojoj karijeri, 30 godina ovdje i 25 godina na rukovodećem mjestu, pitao možemo li ga održati. Da ga nismo uspjeli održati, to bi bilo jako loše. Onda bismo tek otišli u recesiju i došlo bi do problema u financijskom sustavu i tako dalje - smatra.

IMENOVALI GA Boris Vujčić potpredsjednik Europske središnje banke
Zatim se osvrnuo i na ulazak u euro.

- Mislim da ne, da je taj projekt napravljen izvrsno. Stvarno, ja mislim da bolje ga se tehnički nije moglo napraviti i to je mišljenje i drugih koji su vidjeli kako smo ga napravili. To nam i iskustvo pokazuje, nismo imali baš nikakvih problema. Znamo iskustva drugih zemalja, pričao sam sa svim svojim kolegama koji su prije uvodili euro, tako da ja mogu reći da je ovaj projekt stvarno tehnički odrađen savršeno.

Prokomentirao je i proces njegova nasljednika na poziciji guvernera HNB-a.

- Mislim da je prvenstveno važna ova institucija i ljudi u njoj. Znači, tu imate više od 700 zaposlenih, koji su jako dobri, i ja mislim da će tko god dođe na čelo ove institucije imati izvrsne ljude ispod sebe koji jako dobro znaju svoj posao, tako da nemam nikakve brige oko toga kako će HNB funkcionirati nakon mene - poručio je.

