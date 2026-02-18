'Vuk' koji je utrčao na skijašku stazu zove se Nazgul: 'Nije htio ostati sam u smještaju'

Pas nalik vuku u srijedu ujutro je krenuo u vlastiti pohod na olimpijsku slavu te je utrčao ravno u ciljnu ravninu staze za skijaško trčanje usred same utrke kad je skijala naša Tena Hadžić. Dvogodišnji Nazgul brzo je uhvaćen i bez ozljeda vraćen kući u obližnji pansion. Ipak, njegova srdačna pojava uspjela je razveseliti gledatelje pred malim ekranima i na društvenim mrežama diljem svijeta, iako je pomalo zbunila sportaše koji su se s njim susreli na stazi.

Foto: Terje Pedersen

- Pitala sam se haluciniram li. Nisam znala što učiniti jer sam se bojala da bi me mogao napasti ili ugristi - izjavila je Tena Hadžić, 21-godišnja hrvatska skijašica koja je naletjela na psa dok se spuštala prema cilju.

- Jutros je cvilio više nego inače jer je vidio da odlazimo, mislim da je samo htio biti s nama. On uvijek traži društvo ljudi - rekao je vlasnik, koji je želio ostati anoniman zbog velikog pritiska medija nakon Nazgulovog bijega.

Objasnio je kako je Nazgul čehoslovački vučji pas, opisan kao "tvrdoglav, ali izuzetno umiljat".

Nazgulova šetnja po stazi nije bitnije utjecala na ishod momčadskog sprinta: u tom su se trenutku održavale kvalifikacije, a glavni favoriti za medalje već su bili završili svoje nastupe. Ipak, naša Tena Hadžić napomenula je kako ju je prvotni šok vjerojatno stajao "nekoliko sekundi".

- Nije to velika stvar jer se ne borim za medalje ili neki povijesni rezultat. Ali da se to dogodilo u finalu, nekoga je doista moglo stajati medalje ili vrhunskog plasmana - rekla je Tena.