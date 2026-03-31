Obavijesti

News

Komentari 1
ŠOK U NJEMAČKOJ

Vuk ugrizao ženu usred Hamburga, uhvatili su ga!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ilutracija | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Još nije potvrđeno je li uhvaćeni vuk ista jedinka kao ona koju su građani vidjeli tijekom vikenda u četvrti Blankenese i drugim naseljima

Vuk je ugrizao i ozlijedio ženu u sjevernonjemačkom gradu Hamburgu, rekla je policija za dpa kasno u ponedjeljak, u rijetkom susretu s tom tipično plahom vrstom. Policija je uhvatila životinju kasnije navečer u blizini pristaništa Binnenalster u centru grada, izvukavši je iz vode pomoću zamke, rekao je glasnogovornik policije. Ranije su vlasti primile prijave građana da su vidjeli vuka na tom mjestu i drugim mjestima.

Vuk je prevezen s mjesta događaja. Agencija za zaštitu okoliša trebalo bi odrediti sljedeće korake.

Policija nije otkrila težinu ni tip ozljeda koje je pretrpjela žena.

Još nije potvrđeno je li uhvaćeni vuk ista jedinka kao ona koju su građani vidjeli tijekom vikenda u četvrti Blankenese i drugim naseljima, ali vlasti kažu da je to vjerojatno slučaj, ne vjerujući da ih u gradu ima više.

STRAVČAN POŽAR Drama u Njemačkoj: Izbio požar u diskoteci, 750 ljudi se spasilo
Drama u Njemačkoj: Izbio požar u diskoteci, 750 ljudi se spasilo

Stručnjak za vukove Norman Stier s Tehnološkog sveučilišta u Dresdenu potvrdio je, na temelju videa i fotografija, da je životinja na koju je ukazalo stanovništvo doista vuk.

Vukovi su općenito plahi i izbjegavaju ljude, iako se mlade jedinke mogu približiti iz znatiželje, prema Bavarskom državnom uredu za okoliš. Većina vukova se polako i mirno povlači ako se s njima susretne.

Napadi na ljude izuzetno su rijetki. Studija Norveškog instituta za istraživanje prirode iz 2002. godine otkrila je da zdravi vukovi rijetko napadaju ljude. Većina zabilježenih incidenata povezana je s bjesnoćom, provokacijom ili uvjetovanjem hrane.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat
UTORAK I SRIJEDA

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat

Već tijekom utorka u Dalmaciji se očekuju kiša i pljuskovi, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati susnježica i snijeg
Vučić odgovorio Milanoviću
OTKAZAN SASTANAK

Vučić odgovorio Milanoviću

Mogao je lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu, rekao je Vučić
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
NOVI VAL

STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026