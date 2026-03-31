Vuk ugrizao ženu usred Hamburga, uhvatili su ga!

Vuk je ugrizao i ozlijedio ženu u sjevernonjemačkom gradu Hamburgu, rekla je policija za dpa kasno u ponedjeljak, u rijetkom susretu s tom tipično plahom vrstom. Policija je uhvatila životinju kasnije navečer u blizini pristaništa Binnenalster u centru grada, izvukavši je iz vode pomoću zamke, rekao je glasnogovornik policije. Ranije su vlasti primile prijave građana da su vidjeli vuka na tom mjestu i drugim mjestima.

Vuk je prevezen s mjesta događaja. Agencija za zaštitu okoliša trebalo bi odrediti sljedeće korake.

Policija nije otkrila težinu ni tip ozljeda koje je pretrpjela žena.

Još nije potvrđeno je li uhvaćeni vuk ista jedinka kao ona koju su građani vidjeli tijekom vikenda u četvrti Blankenese i drugim naseljima, ali vlasti kažu da je to vjerojatno slučaj, ne vjerujući da ih u gradu ima više.

Stručnjak za vukove Norman Stier s Tehnološkog sveučilišta u Dresdenu potvrdio je, na temelju videa i fotografija, da je životinja na koju je ukazalo stanovništvo doista vuk.

Vukovi su općenito plahi i izbjegavaju ljude, iako se mlade jedinke mogu približiti iz znatiželje, prema Bavarskom državnom uredu za okoliš. Većina vukova se polako i mirno povlači ako se s njima susretne.

Napadi na ljude izuzetno su rijetki. Studija Norveškog instituta za istraživanje prirode iz 2002. godine otkrila je da zdravi vukovi rijetko napadaju ljude. Većina zabilježenih incidenata povezana je s bjesnoćom, provokacijom ili uvjetovanjem hrane.