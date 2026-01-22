Vukovarski SDP peticijom traži uvođenje besplatnih vrtića

Građani i roditelji koji potpišu peticiju time će izraziti svoje oštro nezadovoljstvo odlukom o povećanju cijena vrtića u Vukovaru te poručiti da je trenutni financijski teret na obitelji neprihvatljiv, kažu u vukovarskom SDP-u.

Od gradonačelnika zahtijevaju hitno vraćanje cijene vrtića na razinu prije zadnjeg poskupljenja kao i donošenje akcijskog plana za potpuno besplatne vrtiće.

"Zahtijevamo da se tijekom ove kalendarske godine osiguraju proračunska sredstva kako bi vrtići u 2027. godini bili u potpunosti besplatni za svu djecu, po uzoru na brojne druge gradove u Slavoniji i Hrvatskoj koji su taj standard već postigli“, navode iz vukovarskog SDP-a.

Zahtjeve su. navode u obrazloženju, iznijeli radi demografskog opstanka ali i radi primjera dobre prakse. Ističu da je proračun novac građana te traže da se prioriteti preslože tako da djeca i mladi budu na prvom mjestu. Poručuju da ne traže nikakve ustupke nego odgovorno upravljanje gradom u interesu onih koji u njemu ostaju.

Bivša gradska vlast, predvođena Ivanom Penavom pred prošle je lokalne izbore uvela besplatne dječje vrtiće za svu djecu s područja grada Vukovara. U kolovozu prošle godine aktualni gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček je ponovno uveo plaćanje dječjih vrtića navodeći kako su gradske vlasti prinuđene na takav korak jer prijeti bankrot Grada.

Pavliček je nedavno donio odluku o smanjenju sredstava za sve udruge za 10 posto ali i smanjenju plaća zaposlenih u gradskoj upravi za 10 posto i u gradskim institucijama za pet posto. Odluku je pojasnio nedostatkom raspoloživih sredstava te za to optužio bivšeg gradonačelnika Ivana Penavu i njegovo insistiranje na realizaciji projekta izgradnje Ekonomske škole.