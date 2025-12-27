Obavijesti

News

Komentari 0
NA SICILIJI

Vulkan Etna ponovno aktivan

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Vulkan Etna ponovno aktivan
Foto: Joachim Herrmann

Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla razinu uzbune kako bi ukazala na veliku vjerojatnost fontana lave

Talijanski vulkan Etna na otoku Siciliji u petak je pokazao ponovne znakove aktivnosti, izbacujući užareni materijal i male količine pepela iz svojeg sjeveroistočnog kratera, priopćio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV). 

Erupcijski oblak nošen je vjetrom u smjeru sjeveroistoka, a slabije padanje pepela zabilježeno je u obalnom gradu Taormini i u Piano Provenzani, području koje uključuje skijališta, priopćio je institut u izjavi na Facebooku.

Sporadične eksplozije uočene su i u krateru Bocca Nuova, gdje je užareni materijal izbačen do nekoliko desetaka metara iznad ruba kratera, dodao je INGV.

ŠTO VI GUGLATE? Pornjava, ratovi, umjetna inteligencija. Ovo su najtraženiji Google pojmovi u 2025
Pornjava, ratovi, umjetna inteligencija. Ovo su najtraženiji Google pojmovi u 2025

Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla razinu uzbune kako bi ukazala na veliku vjerojatnost fontana lave.

Etna, najaktivniji vulkan u Europi koji se uzdiže do oko 3400 metara, ponekad erumpira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom. Njegova točna visina često se mijenja jer erupcije i stvaranje stožaca od troske preoblikuju područje vrha. Česta aktivnost vulkana privlači velik broj posjetitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!

U večernjim satima petka potraga je sretno okončana, dječak je pronađen, živ je i zdrav, potvrdili su za 24sata iz policije...
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Nakon šest sati potrage dječak u Baranji je pronađen. 'Presretni smo, tresli smo se', ispričali su nam oni koji su dječaka pronašli
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI

FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025