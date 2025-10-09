Washington je uveo sankcije Naftnoj industriji Srbije

Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru, priopćila je u četvrtak ta kompanija nakon što je u ponoć po istočnom vremenu stupila na snagu odluka američkog ministarstva financija. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada. Jadranski naftovod (Janaf), kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima, objavio je jučer da je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte. Janaf, koji isporučuje između dva i tri milijuna tona nafte i ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda, s NIS-om je lani sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja iduće godine.

Primjena sankcija, uvedenih u siječnju, do sada je odgađana osam puta, a kompanija NIS priopćila je u četvrtak ujutro da "do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje".

Direktorica Ureda za maloprodaju kompanije NIS Bojana Radojević izjavila je da je Naftna industrija Srbije spremno dočekala američke sankcije koje su stupile na snagu jutros od šest sati, da je osigurano dovoljno zaliha naftnih derivata i sirove nafte i poručila da nema razloga za paniku niti da se stvaraju redovi na crpkama.

U priopćenju objavljenom na mrežnoj stranici NIS-a navodi sa da kompanija nastoji prilagoditi svoje poslovanje novonastalim okolnostima.

"Prioriteti, kao i do sada, ostaju redovita opskrba domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. NIS je osigurao dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske postaje uredno opskrbljene svim vrstama naftnih derivata", navodi se u priopćenju.

Dodaje se da će, u slučaju prestanka funkcioniranja inozemnih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim postajama biti moguće domaćom "Dina" karticom, gotovinom, kao i metodom lokalnog platnog sustava "IPS pokaži“. Korištenje i plaćanje loyalty kartice "Sa nama na putu“, Agro i Taksi karticama bit će dostupno bez prekida.

Kompanija navodi da je u veleprodaji također osiguran nesmetani platni promet u dinarima i da "NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman ispuniti sve ugovorne obaveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce", čije platne kartice funkcioniraju nesmetano.

"U suradnji s partnerima, Vladom Republike Srbije i dioničarima, NIS radi na prevladavanju ove situacije. NIS nastavlja suradnju i s Ministarstvom financija SAD-a na zahtjevu za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals) koji je kompanija inicijalno podnijela 14. ožujka, a dopunila 28. rujna. Delistiranje predstavlja dugotrajan i kompleksan proces", istaknuto je u priopćenju.

Sankcije Naftnoj industriji Srbije dio su kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a NIS je pod lupom američkih sankcija od početka ove godine, jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom.

Ruski Gazprom Neft je u međuvremenu smanjio svoj vlasnički udio u NIS-u na 44 posto i tom je transakcijom formalno prestala osnova za sankcije tvrtkama iz energetskog sektora s većinskim ruskim kapitalom.

Nakon uvođenja sankcija vlasnička struktura je djelomice promijenjena tako što je ruski Gazprom Neft prenio svoj udio od oko pet posto na Gazprom, s obzirom na to da ta tvrtka koja se bavi plinom nije pod sankcijama.

Tom je transakcijom Gazprom Neft svoj vlasnički udio u NIS-u smanjio nastojeći izbjeći sankcije NIS-u u Srbiji.