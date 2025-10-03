Obavijesti

IZJAVE SRPSKOG PREDSJEDNIKA

Vučić: 'Svi se pripremaju za rat. A kad se pripremaju, znači da će ga i biti. Ja vam kažem, bit će'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Aleksandar Vučić uznemirio je javnost novim izjavama o svjetskom ratu...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju nove brze pruge Beograd–Subotica da se “svi u svijetu pripremaju za rat” i naglasio kako “to znači da će ga i biti”, prenosi Telegraf.

“Bit će sve teže u svijetu. Bit će teže i kod nas jer ljudi moraju znati da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, znači da će ga i biti. Ja vam kažem, bit će”, rekao je Vučić pred okupljenima.

Dodao je da “nitko više ne razmišlja o razgovorima i pregovorima, već svi kopaju rovove i čekaju početak”.

