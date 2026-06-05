WFP: Sukob na Bliskom istoku gura milijune ljudi prema gladi

Sukob na Bliskom istoku gura milijune ljudi prema gladi dok rastući troškovi goriva i prijevoza uzrokuju porast cijena hrane, a zbog nedostatna financiranja humanitarne agencije moraju smanjivati opseg pomoći, priopćio je u petak Svjetski program za hranu UN-a (WFP). Američko-izraelski napadi na Iran u veljači izazvali su regionalni sukob zbog kojega su poremećene ključne brodske rute, uključujući Hormuški tjesnac, što je dovelo do preusmjeravanja i oštrih ograničenja svjetskih tokova energije i lanaca opskrbe. Sukob se preko Zaljeva protegao i u Libanon, čiji je glavni grad 1800 kilometara udaljen od iranskog. U ožujku je WFP predvidio da bi čak 45 milijuna ljudi moglo zapasti u akutnu nesigurnost opskrbe hranom ako cijene nafte ostanu oko 100 dolara po barelu do lipnja. Taj se scenarij sada i odvija, rekla je agencija, budući da referentne cijene sirove nafte ostaju iznad te razine od početka ožujka.

Posljedice se ne osjete samo u regiji. Kućanstva u Afganistanu, Somaliji i Šri Lanki među najteže su pogođenima i suočavaju se s rastućim pritiskom zbog viših troškova goriva, skokova cijena hrane, gubitka prihoda i poremećene trgovine. Očekuje se da će se u Somaliji 6,5 milijuna ljudi, ili otprilike trećina stanovništva, suočiti s teškom glađu 2026. godine, dok bi u Afganistanu moglo biti pogođeno 17,4 milijuna ljudi, rekao je WFP.

Predviđa se da će se situacija pogoršati, s dodatnih 2,5 milijuna Somalijaca i 2,3 milijuna Afganistanaca u riziku od nesigurne opskrbe hranom nastave li se poremećaji. Obje zemlje ovise o uvozu energije i hrane.

Kriza na Bliskom istoku nastupila je usred ionako velikog nedostatka sredstava namijenjenih humanitarnim agencijama. WFP je rekao da očekuje da će 2026. godine globalno pružiti usluge za 1,5 milijuna ljudi manje, ili dodatnih 9 milijuna manje ako situacija potraje šest mjeseci.

U Afganistanu je nagli porast cijena goriva povećao troškove prijevoza pomoći za pet puta, a vrijeme isporuke povećalo se s 10 dana na čak 75 dana jer su kamioni morali koristiti alternativne koridore, priopćio je WFP.

U Somaliji, rastuće cijene mlaznog goriva dovode do većih operativnih troškova za humanitarnu zračnu službu Ujedinjenih naroda. Radi se o jedinom sredstvu za siguran pristup teško dostupnim područjima, upozorava WFP.