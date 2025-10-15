WFP upozorava na ozbiljnu glad

Gotovo 14 milijuna ljudi u Afganistanu, Demokratskoj Republici Kongo, Haitiju, Somaliji, Južnom Sudanu i Sudanu riskira ozbiljnu glad zbog smanjenja globalne humanitarne pomoći, upozorio je u srijedu Svjetski program za hranu (WFP) Ujedinjenih naroda. SAD, kao najveći donator WFP-a, smanjio je svoju inozemnu pomoć pod predsjednikom Donaldom Trumpom, no i druge velike države su smanjile ili najavile smanjenje razvojne i humanitarne pomoći.

"Financiranje WFP-a nikada nije bilo izazovnije. Agencija očekuje da će za 2025. primiti 40% manje sredstava, što će rezultirati projiciranim proračunom od 6,4 milijarde dolara, u odnosu na 10 milijardi dolara u 2024.", rekla je agencija sa sjedištem u Rimu.

Izvješće WFP-a "A Lifeline at Risk" upozorilo je da bi smanjenje pomoći u hrani moglo gurnuti 13,7 milijuna ljudi iz "kriznog" u "izvanredno" stanje glede razine gladi, što je samo korak od gladi na međunarodnoj ljestvici.

"Jaz između onoga što WFP treba učiniti i onoga što si možemo priuštiti učiniti nikada nije bio veći. U opasnosti smo od gubitka desetljeća napretka u borbi protiv gladi", rekla je izvršna direktorica WFP-a Cindy McCain.

"Ne radi s samo o zemljama pogođenim velikim izvanrednim situacijama. Čak i teško stečeni uspjesi u regiji Sahel, gdje je 500.000 ljudi oslobođeno ovisnosti o pomoći, mogli bi doživjeti ozbiljne zastoje bez globalne pomoći, a mi to želimo spriječiti", dodala je.