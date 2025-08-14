Obavijesti

WhatsApp: Rusija pokušava blokirati naše usluge u zemlji

Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Komunikacijska platforma u vlasništvu Meta Platforms priopćila je da Rusija pokušava blokirati njene usluge jer nudi pravo na zaštićenu komunikaciju, obećavši da će nastaviti pokušatiODUPIRU E zadržati tu uslugu u Rusiji

Rusija je počela ograničavati neke pozive putem Telegrama i WhatsAppa, optužujući platforme u stranom vlasništvu da ne dijele informacije s policijom u slučajevima prevare i terorizma.

Poruke i pozivi na WhatsAppu zaključani su sveobuhvatnim šifriranjem. "Nitko izvan chata, čak ni WhatsApp, ne može ih čitati, slušati ili dijeliti", navodi se na web stranici platforme.

PROMIČU DOMAĆE USLUGE Rusija ograničava dio poziva na Telegramu i WhatsAppu
Rusija ograničava dio poziva na Telegramu i WhatsAppu

Dodaju da WhatsApp omogućuje privatnost i da se „opire pokušajima vlade da prekrši pravo ljudi na sigurnu komunikaciju, zbog čega Rusija pokušava blokirati komunikaciju za više od 100 milijuna ruskih građana“, navodi se u izjavi WhatsAppa.

„Nastavit ćemo činiti sve što možemo kako bi šifrirana komunikacija od pošiljatelja do primatelja bila dostupna svugdje, uključujući i u Rusiji.“

