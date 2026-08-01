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KATASTROFA U AFRICI

WHO: Epidemija ebole u Kongu se pogoršava i najgora je dosad

Piše HINA,
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WHO: Epidemija ebole u Kongu se pogoršava i najgora je dosad
Foto: Gradel Muyisa Mumbere
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Epidemija je sada najgora koju je zemlja ikad doživjela, navela je zdravstvena agencija UN-a

Unatoč tjednima napora, epidemija ebole u središnjoj Africi ne da samo nije pod kontrolom, već se pogoršava u Demokratskoj Republici Kongo, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u subotu.

Epidemija je sada najgora koju je zemlja ikad doživjela, navela je zdravstvena agencija UN-a.

U proteklom tjednu zabilježeno je više zaraza (567) i više smrtnih slučajeva (296) nego i u jednom tjednu dosad. Ukupno, WHO procjenjuje broj laboratorijski potvrđenih slučajeva na 3605, uključujući 1587 smrtnih slučajeva. Zarazu je preživio 651 pacijent.

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Prethodna najgora epidemija u Kongu bila je između 2018. i 2020. s 3317 potvrđenih slučajeva.

Trenutna epidemija je varijante Bundibugyo za koju još uvijek ne postoji odobreno cjepivo i klinička ispitivanja traju.

Medicinsko osoblje suočava se s teškim sigurnosnim prilikama, sukobima pobunjeničkih skupina, stotinama tisuća raseljenih osoba i dubokim nepovjerenjem stanovništva.

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