PLUTAJU ATLANTSKIM OCEANOM

Troje mrtvih nakon izbijanja hantavirusa na kruzeru. WHO: 'Poduzimamo hitne korake!'

Piše Ivan Jukić,
Foto: IMAGE OBTAINED BY REUTERS

WHO sudjeluje u koordinaciji medicinske pomoći, organizaciji evakuacija te provođenju istrage i procjene javnozdravstvenog rizika...

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poručila je kako nema razloga za širu zabrinutost unatoč smrtnim slučajevima povezanim sa sumnjom na hantavirus na kruzeru u Atlantskom oceanu, gdje su tri osobe preminule. Regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Henri P. Kluge naglasio je da organizacija aktivno pomaže u rješavanju situacije i surađuje s državama uključenima u slučaj.

- Poduzimamo hitne korake kako bismo podržali odgovor na ovu situaciju, nakon tragičnog gubitka života - rekao je Kluge. Istaknuo je kako WHO sudjeluje u koordinaciji medicinske pomoći, organizaciji evakuacija te provođenju istrage i procjene javnozdravstvenog rizika.

Tri putnika su umrla, jedan slučaj hantavirusa potvrđen s kruzera Atlantic 01:40
Tri putnika su umrla, jedan slučaj hantavirusa potvrđen s kruzera Atlantic

Dodao je i da je u stalnom kontaktu s timovima na terenu kako bi se osigurao usklađen i učinkovit odgovor temeljen na znanstvenim spoznajama. Posebno je pohvalio brzu reakciju južnoafričkih vlasti koje su preuzele skrb o oboljelom britanskom državljaninu.

Iz WHO-a podsjećaju da su infekcije hantavirusom rijetke i najčešće povezane s kontaktom sa zaraženim glodavcima, dok je prijenos među ljudima vrlo neuobičajen.

- Iako bolest može imati ozbiljan tijek, virus se ne širi lako s osobe na osobu - naglasio je Kluge.

STRAVA NA PUTOVANJU Smrtonosna zaraza na kruzeru: Troje je mrtvih, jedan kritično. Putnici su zarobljeni na brodu!
Smrtonosna zaraza na kruzeru: Troje je mrtvih, jedan kritično. Putnici su zarobljeni na brodu!

Unatoč ozbiljnosti događaja na brodu, WHO ističe da nema potrebe za panikom ni za uvođenjem ograničenja putovanja.

- Rizik za opću populaciju ostaje nizak. Nema razloga za uzbunu niti za restrikcije putovanja - poručio je.

Zaključno je upozorio kako ovaj slučaj pokazuje važnost međunarodne suradnje u suočavanju sa zdravstvenim prijetnjama: „Zdravstveni izazovi ne poznaju granice, a suradnja je ključna za zaštitu ljudi.“

