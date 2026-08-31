Predsjednici Kine, Irana i Rusije Xi Jinping, Masud Pezeškian i Vladimir Putin sastat će se u ponedjeljak u Kirgistanu na samitu regionalnog bloka koji namjerava uravnotežiti utjecaj Zapada, uz nekoliko država članica organizacija koje prolaze kroz velike krize. Deseci čelnika, uključujući indijskog premijera Narendru Modija i njegovog pakistanskog kolegu Šehbaza Šarifa, sudjelovat će u ponedjeljak i utorak na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) koji se ove godine održava u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana.

Xi Jinping je po dolasku u nedjelju pozdravio "zlatno doba" kinesko-kirgistanskih odnosa, u vrijeme kada se Peking nameće kao nezamjenjiv gospodarski partner Srednje Azije, a na štetu Rusije, bivše zaštitničke sile.

Iranski mediji objavili su da je iranski predsjednik stigao u ponedjeljak ujutro, dok se Vladimir Putin očekuje kasnije tijekom dana.

Šangajska organizacija za suradnju je brzorastuća organizacija čije su članice Bjelorusija, Kina, Indija, Iran, Rusija, Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Pakistan, Tadžikistan, a stvorena je kao protuteža zapadnom utjecaju, uz naglasak na sigurnosna i ekonomska pitanja.

Uz plenarnu sjednicu s domaćinom, kirgistanskim predsjednikom Sadyrom Japarovim, planiran je i bilateralni sastanak Putina i Pezeškiana, u kontekstu rastuće rusko-iranske suradnje.

Kremlj je naveo da će ruski predsjednik odvojeno razgovarati i s čelnicima Kine, Indije i Turske.

OCS je posljednjih godina dobio novi zamah pod utjecajem Pekinga i Moskve, zahvaljujući zbližavanju Rusije i Kine.

Organizaciju čini 10 članica te 15 partnera u dijalogu, uključujući Tursku, Saudijsku Arabiju i Katar, kao i države u svojstvu promatrača, uključujući Afganistan.

U osnivačkoj deklaraciji navodi se da ta organizacija "nije savez usmjeren protiv drugih država".

No ruski i kineski čelnici redovito koriste ove samite kako bi pokazali svoje jedinstvo i promovirali svoju viziju multipolarnog svijeta, usmjerenog na suprotstavljanje američkoj hegemoniji koju osuđuju.