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Xi stiže u posjet SAD-u

Piše HINA,
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Xi stiže u posjet SAD-u
Foto: Evelyn Hockstein
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Kineski predsjednik Xi Jinping dolazi u Washington kako bi sudjelovao u trodnevnom državnom posjetu, a očekuje se da će razgovarati o ključnim temama poput trgovinskih sporova i globalne sigurnosti.

Kineski predsjednik Xi Jinping će u srijedu doći u Washington radi trodnevnog državnog posjeta na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa. Teme o kojima će vjerojatno razgovarati uključuju carine i trgovinski spor između dviju zemalja, ali i sigurnosna pitanja vezana za umjetnu inteligenciju i globalne sukobe poput rata u Iranu i ruskog rata u Ukrajini, javlja njemačka agencija dpa.

Trump je pripremio ekstenzivan program koji će trajati do petka s vojnim mimohodom, svečanim prijemom na kojem će biti čelnici tehnoloških kompanija te privatnom čajankom u Bijeloj kući.

Ovaj posjet bit će Xijev prvi dolazak u Sjedinjene Američke Države od 2023. godine, kada je otputovao u saveznu državu Kaliforniju na sastanak foruma Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) i sastao se s Trumpovim prethodnikom Joeom Bidenom.

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Trump je Xija pozvao u Bijelu kuću tijekom svog posjeta Pekingu sredinom svibnja.

Sporazum o Grenlandu dogovoren u utorak između SAD-a, Danske i arktičkog otoka bi mogao zasjeniti sastanak vođa dvaju najvećih gospodarstava svijeta.

Trump je svoj potez opravdao američkim sigurnosnim interesima te činjenicom da američki suparnici poput Kine i Rusije žele otok staviti pod svoju kontrolu, što Danska ne bi mogla spriječiti.

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