Macron prozvao Trumpa pred svijetom: 'Hoćemo li samo stajati i gledati tu predstavu?'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osporio je u utorak tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u Pojasu Gaze, rekavši da unatoč proglašenom miru u toj enklavi nije ponovno otvoren niti jedan humanitarni koridor. U svojem posljednjem obraćanju Ujedinjenim narodima prije odlaska s dužnosti u svibnju sljedeće godine, Macron je rekao da svijet svjedoči predstavi koje bismo se svi trebali stidjeti, oštro kritiziravši Trumpovo prikazivanje vlastitog mirovnog plana za Pojas Gaze kao diplomatskog trijumfa.

Govorio je na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda nekoliko sati nakon što je Trump s iste govornice hvalio svoj mirovni plan za Pojas Gaze kao diplomatski uspjeh.

"Prije godinu dana, upravo u ovoj dvorani, desetak je država priznalo Palestinu. Čujem cinizam nekih pojedinaca: 'Priznanje je samo komad papira, pogledajte stvarnost'", rekao je Macron, udarivši šakom o govornicu.

"Ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti pasivni pred onim što se događa u Pojasu Gaze? Neki se hvale navodnim mirom. No taj mir niti na jednu sekundu nije ponovno otvorio pristup humanitarnoj pomoći. Hoćemo li jednostavno stajati po strani i promatrati tu predstavu koje bismo se svi trebali stidjeti?", poručio je Macron.

Trump se u svom ranijem govoru prisjetio da je prije godinu dana, kada se također obraćao u UN-u, "rat u Pojasu Gaze još bjesnio svom žestinom". "Nekoliko tjedana poslije okončali smo rat u Pojasu Gaze i spasili nezamislive tisuće života", dodao je američki predsjednik.

Macron je izložen kritikama pojedinih političara i aktivista u Francuskoj da je učinio malo otkad je u rujnu prošle godine priznao palestinsku državu.

Unatoč kritikama, Pariz je zaoštrio stajalište prema nasilju doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, uvodeći određene nacionalne sankcije i pokrećući postupak zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Pogledajte što se događa na Zapadnoj obali, gdje se kršenja prava događaju svakodnevno. U čije ime? Hamas nikada nije djelovao na Zapadnoj obali", rekao je Macron.

"Ono što se ondje događa iz dana u dan onemogućuje projekt koji bi se morao temeljiti na poštovanju legitimnog prava palestinskog naroda na opstanak", govori francuski predsjednik.

Odnosi Francuske s Izraelom posebno su zategnuti tijekom proteklih godinu dana. Macron je rekao da se varaju oni koji vjeruju da će povreda suvereniteta svih izraelskih susjeda osigurati njegovu sigurnost.

Zakon džungle

Sedam mjeseci prije sljedećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, Macron je imao svoj posljednji nastup nakon što je prvi put stupio na govornicu 2017. godine.

Iako je često pokazivao istančan osjećaj za vanjska obilježja diplomacije - svečane ambijente, simboliku i osobne veze - analitičari ističu da to nije uspio pretvoriti u trajne strateške pomake. Ipak, oduvijek je bio nepokolebljiv zagovornik multilateralnog sustava i Ujedinjenih naroda.

Macron je upozorio da se ne smije dopustiti globalni "povratak zakonu džungle", rekavši da se zemlje nalaze pred izborom između svijeta kojim vladaju moć i prisila te "civiliziranog međunarodnog društva".

"Naša je dužnost, više nego ikada, stajati uz Ujedinjene narode. Ne možemo prihvatiti novi poredak nekažnjivosti koji bi neki željeli izgraditi", rekao je.

Govor je završio riječima "Živjeli Ujedinjeni narodi!"