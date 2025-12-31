Obavijesti

News

OPET PRIJETI

Xi u novogodišnjoj čestitci jasno poručio: 'Ponovno ujedinjenje Tajvana i Kine je nezaustavljivo'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: LUDOVIC MARIN

Kineski predsjednik u novogodišnjem govoru istaknuo vojnu i tehnološku snagu Kine te poručio da Peking neće odustati od Tajvana

Kineski predsjednik Xi Jinping u srijedu je u novogodišnjem govoru naglasio tehnološki napredak zemlje i ponovio kinesko pravo na Tajvan.

"Ponovno ujedinjenje naše domovine ... je nezaustavljivo“, izjavio je Xi prema službenom transkriptu njegova govora.

Početkom tjedna kineska vojska provela je velike vojne vježbe oko Tajvana. Promatrači su vježbe protumačili kao reakciju na novoodobrene američke isporuke oružja tom otoku na koji Kina polaže pravo.

Explosive barrels placed by Taiwan military at the Tamsui River as part of a series of emergency combat readiness drills in Taipei
Foto: Ann Wang

Kina otočnu republiku smatra dijelom svog teritorija i prijeti prisilnim „ponovnim ujedinjenjem“ ako mirno rješenje ne uspije.

Što se tiče globalne vanjske politike, Xi je rekao da je Kina na pravoj strani povijesti i da je spremna unaprijediti mir i razvoj u svijetu zajedno sa svim zemljama, kao i doprinijeti pravednijem svjetskom poretku.

U govoru emitiranom na Staru godinu, Xi je također govorio o tehnološkoj snazi zemlje, naglasivši da je nekoliko velikih modela umjetne inteligencije u intenzivnoj konkurenciji, a istovremeno je rekao da je došlo do napretka u razvoju vlastitih poluvodiča.

Došlo je i do napretka u razvoju humanoidnih robota i tehnologiji dronova, dodao je Xi.

Kao daljnje primjere uspjeha u protekloj godini, Xi je spomenuo lansiranje svemirske sonde Tianwen-2 za istraživanje asteroida i kometa, kao i početak izgradnje velike hidroelektrane u Tibetu.

Osim toga, prvi kineski nosač zrakoplova s ​​elektromagnetskim katapultnim sustavom službeno je pušten u rad.

Gledajući unaprijed za 2026. godinu, Xi je najavio planove da iskoristi početak 15. petogodišnjeg plana za daljnje reforme, produbljivanje politike otvaranja i postizanje visokokvalitetnog rasta.

