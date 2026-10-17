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SUDSKI EPILOG

Za 13 torcidaša istražni zatvor. Policija traga za desetoricom

Piše HINA,
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Za 13 torcidaša istražni zatvor. Policija traga za desetoricom
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Policija nastavlja pregledavati snimke i utvrđivati identitet osoba koje su sudjelovale u incidentima

Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju odredio je u subotu navečer jednomjesečni istražni zatvor za svih 13 prijavljenih navijača koji su sudjelovali u korteu, a od kojih je saslušao tek trojicu jer su ostali u bijegu.

Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo je tražilo zatvor i za preostalu desetoricu koji su trenutno u bijegu i to ne samo zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nego i zbog mogućnosti bijega. Trojica večeras privedenih se nisu izjašnjavali pred sucem istrage.

Svi su oni prije nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa, održane u četvrtak na Poljudu, prethodno sudjelovali u navijačkom korteu gdje je više stotina članova Torcide veličalo Hitlera i pozivalo na paljenje Židova.

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Samo za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju policija ih je prijavila 14 za koje sumnjaju da su u korteu Torcide koji sat prije utakmice uzvikivali nacističke i antisemitske uzvike. Trojica privedenih su nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu odvedeni kod istražnog suca, ostali su nedostupni i za njima je raspisana potraga, a jedan je već u zatvoru jer je u korteu bio u vrijeme odobrenog privremenog izlaska. 

Nitko od trojice uhićenih nije u vrhu Torcide. 

Ministar policije Davor Božinović u subotu je istaknuo kako jedanaestorica prijavljenih zajedno imaju čak 94 kaznene i 190 prekršajnih prijava. Splitska policija i dalje pregledava snimke jer još nekoliko osoba sumnjiči za sudjelovanje u navijačkim neredima.

Prema Kaznenom zakonu kazna za javno poticanje na nasilje i mržnju iznosi do tri godine zatvora, dok organizatori mogu biti kažnjeni do pet godina.

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