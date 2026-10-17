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ČEKA SE ODLUKA

Odvjetnik navijača: Htio bih da javnost shvati da Torcida nema ništa protiv nikoga

Piše 24sata,
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Odvjetnik navijača: Htio bih da javnost shvati da Torcida nema ništa protiv nikoga
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Četvorica osumnjičenih članova Torcide dovedena su pred suca istrage koji odlučuje o istražnom zatvoru. Odluka će se znati poslije 23 sata

Zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju uoči utakmice Hajduka i Ajaxa splitska policija kazneno je prijavila 14 pripadnika Torcide, od kojih je pet uhićeno, a devet u bijegu. Četvorica osumnjičenih članova Torcide dovedena su pred suca istrage koji odlučuje o istražnom zatvoru. Odluka će se znati poslije 23 sata.

 - Prijedlog je da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo smatra, budući da je nogometni klub Hajduk u europskom natjecanju, da postoji opasnost da će određeni pripadnici koji su bili pred sucem istrage ponavljati kazneno djelo na sličan ili  način - rekao je za Dnevnik Nove TV Toni Marinković, odvjetnik jednog od okrivljenika.

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 - Mi smo se naravno tome protivili, iskazali da je riječ o konkretnoj utakmici. Praktički od početka govorimo da je krivi kontekst onoga što se događalo jer je sve povezano uz događaje koji su se dogodili prije i neposredno pred utakmicu - rekao je i dodao da Torcida nema ništa protiv nikoga.

 - Htio bih da javnost shvati da ova navijačka skupina nema ništa protiv nikoga. Krivi je kontekst onoga što se izvlači kroz medije - poručio je Marinković za Novu TV

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Na pitanje što su njegovi branjenici poručili, rekao je: "Svakako, zbog cijelog ovog događaja mi ih je žao. Jesu li oni to izvikivali ili ne, to će Državno odvjetništvo utvrditi". 

Nije opisao točne stavke koje se njegovom klijentu stavljaju na teret, ali je istaknuo da nekolicina njih još nije ispitana. Dodao je i da je njegovom klijentu ovo prvi ovakav slučaj, ali nije mogao komentirati druga kaznena, odnosno prekršajna djela. 

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