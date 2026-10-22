Obavijesti

News

Komentari 0
SUTRA U SABORU

Za 1725 nestalih još se traga: Stižu promjene koje bi mogle pomoći njihovim nasljednicima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Za 1725 nestalih još se traga: Stižu promjene koje bi mogle pomoći njihovim nasljednicima
Zagreb: Svečano obilježen Dan Hrvatskoga sabora i 35. obljetnica donošenja Odluke o raskidu državnopravnih veza s SFRJ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski sabor će u petak raspraviti važne izmjene Zakona koje će olakšati pokretanje ostavinskog postupka za osobe nestale u Domovinskom ratu, čime se želi pomoći brojnim obiteljima u potrazi za pravdom i istinom.

Hrvatski sabor u petak će raspraviti konačni prijedlog izmjena Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kojim će se omogućit pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se nestalu osobu proglasi umrlom, što će moći učiniti svi zakonski nasljednici, a ne samo članovi obitelji. Predloženim izmjenama predviđeno je da Ministarstvo hrvatskih branitelja, na zahtjev člana obitelji ili drugog zakonskog nasljednika, donosi rješenje kojim se utvrđuje status osobe nestale u Domovinskom ratu, odnosno smrtno stradale osobe za koju nije poznato mjesto ukopa.

Takvo rješenje služit će isključivo za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom, pri čemu se ne mijenja pravni status nestale osobe.

NASTAVLJA SE ISTRAŽIVANJE Na Banovini pronašli još jednu grobnicu iz Domovinskog rata
Na Banovini pronašli još jednu grobnicu iz Domovinskog rata

U odnosu na prijedlog zakona iz prvog čitanja, konačni prijedlog zakona dopunjen je odredbom kojom se, u slučaju kada nema živih članova obitelji prema definiciji iz Zakona, podnošenje zahtjeva omogućuje svim zakonskim nasljednicima.

Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
TEMPERATURE SVE NIŽE

Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj

Hladniji zrak i kiša mogli bi donijeti snijeg najvišim hrvatskim planinskim vrhovima
VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu
SUPERTAJFUN CHAMPI

VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu

Super-tajfun Champi donosi ekstremne vremenske uvjete i opasnost od poplava, a vlasti na Tajvanu i u Japanu poduzimaju hitne mjere kako bi zaštitile stanovništvo i spriječile prometni kaos.
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
KALKULATOR VEĆINE

Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...

U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026