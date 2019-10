Za iživljavanje nad životinjama u SAD-u i do 7 godina zatvora!

Zastupnički dom Sjedinjenih Država jednoglasno je usvojio prijedlog zakona koji okrutnost prema životinjama tretira kao savezno kazneno djelo, javlja CNN.

Time je odobren PACT-ov zakon (Preventing Animal Cruelty and Torture) koji se zalaže za sprječavanje okrutnosti i mučenja nad životinjama. Akt su uveli kongresmeni s Floride Ted Ceutch i Vern Buchanan, a njime će se revidirati prethodni zakon, donesen 2010. godine.

- Mučenje nevinih životinja je gnjusno i trebalo bi ga kazniti u najvećoj mjeri prema zakonu. Donošenje Zakona o PACT-u šalje snažnu poruku da se takvo ponašanje neće tolerirati - poručio je kongresmen Buchanan.

We passed the #PACTAct! Thank you to Rep @VernBuchanan & all of the #animalwelfare advocates who helped get us here.



Special thank you to all the animal lovers everywhere who know this is simply the right thing to do.



This is a major step to end animal abuse & #protectourpets. pic.twitter.com/PqlKStwBPX