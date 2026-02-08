Teško je odrediti je li Štimac korisni idiot politike Željka Komšića - i Bakira Izetbegovića - ili još jedan glasnogovornik Dragana Čovića, piše za Express Emir Imamović Pirke
Za koga radi Štimac: Komšića, Bakira Izetbegovića ili Čovića?
Nakon što je 1. kolovoza 2025. objavljeno kako je Igor Štimac novi trener Hrvatskog športskog kluba Zrinjski iz Mostara, potvrđeno je ono što je bilo očito otkako je prvi put sjeo na dio klupe rezerviran za stručni stožer: nekadašnji nogometaš nije i uspio, a i neće, ostvariti svoje ambicije koje nije skrivao još dok je kao gost komentator HTV-a prizivao smjenu razvikanog, ali od njega itekako uspješnijeg, Slavena Bilića.
