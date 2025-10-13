Za lovački ispit davali i po 400€ mita! Pogledajte samo pitanja. Na ovo i djeca znaju odgovore

USKOK je nakon gotovo 20 mjeseci digao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv 84 hrvatskih državljana i jednog državljanina BiH zbog primanja i davanja mita u slučaju prodaje lovačkih ispita.

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Argali, liječnik, odlikovani branitelj i bivši predsjednik Lovačkog saveza Grada Zagreba, stručni suradnik za lovstvo u Stručnim službama Uprave šuma, viši savjetnik - specijalist Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nagrađeni policajac iz Ivanca, osnivač Mladeži pri Hrvatskom lovačkom savezu, član lovačkog saveza, uzgajivač pasa i nogometaš.

Svi oni osumnjičeni su da su tražili i primili mito kako bi 30 ljudi osigurali uvjerenja o osposobljenosti za lovca, makar ne ispunjavaju uvjete i nisu položili ispit. Kako tvrdi USKOK, to su radili za oko 100 do 400 eura po osobi, u razdoblju od veljače 2022. godine do 20. siječnja 2023.

Kako smo pisali u siječnju 2024., lažne potvrde o položenim ispitima su navodno kupili brojni nogometaši raznih drugo i trećeligaša, krojačica, odvjetnica, poduzetnici, zaposlenici ministarstava, ali i suprug Hane Hadžiavdagić Tabaković, Tarik Tabaković.

Evo nekih pitanja s ispita, znate li vi odgovore?

Lovački ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita. Na pismenom se u 45 minuta treba riješiti 30 pitanja, a velik dio tih pitanja lakoćom se rješava, valja samo zaokružiti je li tvrdnja koja se iznosi u ispitu točna ili netočna.

Usmeni ispit temelji se na procjeni ispitivači, pa se u to može mnogima progledati kroz preste. Za prolazak valja imati više od 50 posto točnih odgovora i ponešto iz šest tematskih cjelina o lovstvu.

Izdvojili smo primjera nekih od mogućih pitanja s lovačkog ispita koja, po svemu sudeći, uhićeni u Uskokovoj akciji nisu znali riješiti.

Neka su pitanja izuzetno lagana, na mnoga bi trebala moći odgovoriti svaka osoba elementarne inteligencije, bez ikakve pripreme. Pokušajte ih riješiti i procijenite kakvo vam je znanje.