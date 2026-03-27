Trećina novca iz Hrvatskog skijaškog saveza završila na računima Vedrana Pavleka

Uskok je, nakon pokretanja istrage protiv bivšeg dužnosnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka i još petero osumnjičenih zbog izvlačenja gotovo 30 milijuna eura iz HSS-a, izvijestio kako sumnja da je trećina tog iznosa završila na Pavlekovim računima u inozemstvu. Tužiteljstvo i Ravnateljstvo policije su priopćili da skupinu sumnjiče za kaznena djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca, a sve u sastavu zločinačkog udruženja. Uz Pavleka osumnjičeni su bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, nekadašnji glasnogovornik HSS-a Nenad Eror, direktorica računovodstvene tvrtke koja je radila za Skijaški savez Božena Meić Hrvoj te austrijski i lihtenštajnski državljanin Georg Mauser i slovačka državljanka Martina Streženicki koji su upravljali off-shore tvrtkama preko kojih se izvlačio novac.

Uskok i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili kako sumnjaju da je Pavlek kao direktor u HSS-u, od 2014. do kraja veljače 2026., ustrojio zločinačko udruženje u koje je povezao ostalih šestero osumnjičenika te jednog muškarca koji je sada pokojni te druge zasad nepoznate osobe koje su u stvarnosti rukovodile poslovanjem više tvrtki.

Prema navodima Uskoka, Pavlek je ustrojio zločinačko udruženje koje je djelovalo preko tvrtki u Zagrebu, Austriji, Lihtenštajnu, Monaku, Španjolskoj, Rusiji, Mađarskoj, Švicarskoj, Srbiji, San Marinu, Slovačkoj i Italiji te da je sada već bivši direktor u HSS-u, kao vlasnik monegaške i španjolske tvrtke, povezao tvrtku u međuvremenu preminule osobe iz Svetog Kristofora i Nevisa.

Uskok i policija preciziraju da je Pavlek najprije sa sada pokojnim muškarcem, a nakon njegove smrti s Georgom Mauserom i Martinom Streženički dogovorio da njihove tvrtke sklope ugovore s HSS-om za usluge koje se u stvarnosti neće nikada izvršiti te da temeljem tako zaključenih ugovora Skijaškom savezu ispostavljaju račune za takve fiktivne usluge.

Također se sumnja da je Pavlek dogovorio sa zasad nepoznatim osobama koje stvarno upravljaju poslovanjem većeg broja tvrtki da one bez zaključenja ikakvih ugovora, ispostavljaju HSS-u račune za usluge koje nikada nisu izvršili, a koje je HSS plaćao, nakon čega su iz tih tvrtki izvlačili novac.

Uskok ne traži pritvor za Erora

Za Damira Raosa se sumnja da je u ime HSS-a potpisivao ugovore o fiktivnim uslugama, a nakon što su im ispostavljeni računi, Božena Meić Hrvoj je kreirala naloge za izvršenje plaćanja, koje su potom autorizirali Pavlek i Raos.

Na taj je način s računa HSS-a neosnovano isplaćeno najmanje 29.895.815 eura, od čega je više od pola tog iznosa plasirano na račune pod kontrolom sada pokojnog muškarca, a nakon njegove smrti na račune Mausera i Streženicke. Oni su potom oko 10,5 milijuna eura proslijedili na račune Pavlekove tvrtke koji su otvoreni u bankama u Austriji i Monaku.

Prema sumnjama tužiteljstva i policije, Pavlek je oko 1,9 milijuna eura tog novca posudio svojoj drugoj tvrtki radi gradnje vile na Ibizi, dok je ostatak novca trošio prema svom nahođenju pa tako na estetske operacije za ženske osobe, hotelski smještaj u većem broju inozemnih zemalja i kupnju luksuzne robe. Uz to, sumnja se da je Pavlek podizao novac i u gotovini.

Odgovorne osobe ostalih tvrtki su po uplatama od HSS-a za sebe zadržavali oko 10 posto, dok su ostatak dizali i u gotovini predavali osobi koju je odredio Pavlek. Na taj način je Nenad Eror u više navrata, od 2019. do siječnja 2026., odlazio u inozemstvo gdje je preuzeo gotovo 11 milijuna eura i potom ga bez evidentiranja i prijavljivanja unosio u Hrvatsku.

Eror je, navode policija i tužiteljstvo, novac predavao Raosu, nakon čega su Pavlek i Raos, zajedno s Boženom Meić Hrvoj zadržavali za sebe, dok je ostatak novca predao raznim osobama povezanima s HSS-om.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika, dok u odnosu na jednog okrivljenika nije predloženo određivanje pritvora jer za to nije bilo osnove. Neslužbeno se doznaje da je riječ je o Nenadu Eroru koji je krajem siječnja na granici zatečen sa 120.000 eura za koje se sumnja da je povezana s poslovanjem HSS-a.