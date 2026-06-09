Devet svjetskih nuklearnih sila povećalo je izdvajanje za svoje nuklearne arsenale za 19 posto u 2025. godini, prema izvješću Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja (ICAN)
Za nuklearke dali 3768 dolara svake sekunde! Novac bi mogao nahraniti milijune gladnih
ICAN je prošle godine procijenio ukupnu potrošnju na 119 milijardi dolara, što je ekvivalentno 3768 dolara u sekundi, priopćila je organizacija. ICAN je bio pokretačka snaga UN-ovog Ugovora o zabrani nuklearnog oružja (TPNW) i za svoj je rad 2017. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Ugovor je stupio na snagu 2021. godine.
Prema ICAN-u, Sjedinjene Države su 2025. godine potrošile više na nuklearno oružje nego ostalih osam nuklearnih sila zajedno.
Potrošnja SAD-a iznosila je 69,2 milijarde dolara, a slijedi Kina s 13,5 milijardi dolara. Ujedinjeno Kraljevstvo je preteklo Rusiju i zauzelo treće mjesto, potrošivši 12,6 milijardi dolara, dok je Rusija potrošila 9,5 milijardi dolara, navodi se u izvješću.
Prema ICAN-u, Rusija raspolaže s najvećim nuklearnim arsenalom s 5420 bojevih glava. Slijede Sjedinjene Države s 5042, Kina sa 620, Francuska s 300, Ujedinjeno Kraljevstvo s 225, Indija sa 190, Pakistan sa 170, Izrael s 90 i Sjeverna Koreja sa 60.
ICAN je naveo da bi, prema njihovim izračunima, iznos potrošen u jednom danu mogao osigurati da dva milijuna ljudi više ne mora brinuti o tome odakle će doći njihov sljedeći obrok.
Organizacija je rekla da je novac potrošen samo u posljednje tri godine mogao okončati glad u svijetu.
Potrošnja u 2025. godini također je mogla pokriti redovni proračun Ujedinjenih naroda za 32 godine, navodi se u izvješću.
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