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Za nuklearke dali 3768 dolara svake sekunde! Novac bi mogao nahraniti milijune gladnih

Piše HINA,
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Za nuklearke dali 3768 dolara svake sekunde! Novac bi mogao nahraniti milijune gladnih
Foto: KCNA/REUTERS

Devet svjetskih nuklearnih sila povećalo je izdvajanje za svoje nuklearne arsenale za 19 posto u 2025. godini, prema izvješću Međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja (ICAN)

ICAN je prošle godine procijenio ukupnu potrošnju na 119 milijardi dolara, što je ekvivalentno 3768 dolara u sekundi, priopćila je organizacija. ICAN je bio pokretačka snaga UN-ovog Ugovora o zabrani nuklearnog oružja (TPNW) i za svoj je rad 2017. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Ugovor je stupio na snagu 2021. godine.

Prema ICAN-u, Sjedinjene Države su 2025. godine potrošile više na nuklearno oružje nego ostalih osam nuklearnih sila zajedno.

Potrošnja SAD-a iznosila je 69,2 milijarde dolara, a slijedi Kina s 13,5 milijardi dolara. Ujedinjeno Kraljevstvo je preteklo Rusiju i zauzelo treće mjesto, potrošivši 12,6 milijardi dolara, dok je Rusija potrošila 9,5 milijardi dolara, navodi se u izvješću.

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Prema ICAN-u, Rusija raspolaže s najvećim nuklearnim arsenalom s 5420 bojevih glava. Slijede Sjedinjene Države s 5042, Kina sa 620, Francuska s 300, Ujedinjeno Kraljevstvo s 225, Indija sa 190, Pakistan sa 170, Izrael s 90 i Sjeverna Koreja sa 60.

ICAN je naveo da bi, prema njihovim izračunima, iznos potrošen u jednom danu mogao osigurati da dva milijuna ljudi više ne mora brinuti o tome odakle će doći njihov sljedeći obrok.

Organizacija je rekla da je novac potrošen samo u posljednje tri godine mogao okončati glad u svijetu.

Potrošnja u 2025. godini također je mogla pokriti redovni proračun Ujedinjenih naroda za 32 godine, navodi se u izvješću.

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