'Za ovu mržnju krive su samo institucije, tolerira se nasilje...'

Ova sramota koju gledamo je samo logičan slijed te kukavičke i opasne politike. Da ne govorim kakvu poruku šaljemo gostima koji se spremaju doći u Hrvatsku, kaže Miletić

<p>IDS je u petak oštro osudio divljaštvo huligana u Zagrebu i zatražio hitnu reakciju nadležnih institucija i najstrože kazne za verbalno nasilje i poticanje na mržnju, vezano za navijački transparent i poziv na etničko nasilje, ocijenivši da su ovakvi prizori sramota za cijelu Hrvatsku.</p><p>Zagrebačka policija privela je ranije danas četiri osobe koje povezuje s izvješavanjem transparenta s natpisom kojim se vrijeđa i poziva na etničko nasilje nad 'srpskim ženama i djecom'. Policija je u petak izvijestila kako privedene povezuje s transparentom s govorom mržnje dan ranije u zagrebačkom naselju Kustošiji</p><p>Reagirajući na taj događaj predsjednik IDS-a <strong>Boris Miletić </strong>priopćio je popodne da "ogroman dio odgovornosti za ovakve morbidne i opasne incidente snose državne institucije koje su ignoriranjem i relativizacijom povijesnih činjenica stvorile izopačenu atmosferu u kojoj je pozivanje na zločin 'cool' “.</p><p>Ustvrdivši kako su eskalacija ekstremizma i mržnje logična posljedica 'sustavne politike toleriranja nasilja i dodvoravanja radikalima', Miletić je naveo da ukoliko se ne bude kažnjeno takvo ponašanje, mladima se šalje poruka kako je to prihvatljivo.</p><p>- Ova sramota koju gledamo je samo logičan slijed te kukavičke i opasne politike. Da ne govorim kakvu poruku šaljemo gostima koji se spremaju doći u Hrvatsku - poručio je predsjednik IDS-a.</p><h2>Oglasila se i Nova ljevica</h2><p>Iz Nove ljevice u petak su priopćili kako očekuju i kaznenu i političku odgovornost za bezumni čin poziva na silovanje žena i djece na transparentu koji je, uz HOS-ove zastave, nosila grupa mladih. </p><p>- Kada se u Hrvatskoj ne poštuje Ustav niti odluke Ustavnoga suda i kada se svjesno i uporno radi na falsificiranju povijesti i normalizaciji ustaštva i ustaškog pozdrava - ne treba nas čuditi bezumni čin pozivanja na silovanje žena i djece na transparentu koji se, uz HOS-ove zastave, pojavio u Kustošijanskoj ulici, a nosi ih grupa mladih ljudi, očito Dinamovih navijača - stoji u priopćenju.</p><p>Iz Nove ljevice ocijenili su da je "HDZ svojom neodlučnošću, kalkuliranjem i toleriranjem i pozdrava ZDS, kao i neprocesuiranjem rušitelja i skrnavitelja oko 3.000 spomen-obilježja NOB-u poslao jasnu poruku - antifašizam 'na van', ekstremizam i nasilje 'za po doma'".</p><p> - HDZ je najzaslužniji za revidiranje povijesti i toleriranje zločina NDH, a imao je obavezu braniti ustavne vrednote, kao i dužnost i moć zaustaviti bujanje neofašističkih pojava - smatraju u Novoj ljevici.</p><p> Smatraju i da Škorin Domovinski pokret, a ni Most nema 'nevinije ruke' jer se, kako dodaju, "takmiče s HDZ-om u promicanju poželjnih 'nijansi crne' ne bi li privukli birače".</p><p>- Uz politiku koja građanima, a posebice mladima, ne nudi ekonomske i socijalne programe koji bi nas vodili u budućnost – jer desnica nikakve ideje za progres očito nema - ostaje tek borba za goru prošlost – uz ušato U i čekanje da se Crkva ogradi od upisivanja križa u njega - ustvrdili su iz Nove ljevice i pitaju hoće li država znati odgovoriti na prijetnje prema drugima i drukčijima, na rastući fašizam i rasizam u našoj domovini ili ćemo, pitaju, zbog nedjelovanja države pasti na samo dno dna Europske unije, zajednice utemeljene na vrijednostima antifašizma, multinacionalnosti i plurikulturalnosti i multikonfesionalnosti.</p><p>- Hoće li predsjedniku Vlade i karijernom diplomatu Plenkoviću ikada postati jasno da zbog ovakvih slučajeva postajemo sve više, kao i po svemu drugome iz dana u dan – Europske unije najgori član, ili će nas i dalje zavaravati komisijama koje ne rješavaju, nego produbljuju probleme hrvatskog društva - pitaju iz Nove ljevice u priopćenju.</p><p>Policijska uprava zagrebačka ranije danas je također priopćila kako su u četvrtak u večernjim satima zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Kustošijanskoj ulici, pa su odmah na mjesto događaja uputili policajce koji tamo nisu zatekli niti neposredno svjedočili ponašanju vezano za dojavu o remećenju javnog reda i mira.</p><p>No, ističu, poduzeli su radnje kako bi započeli kriminalističko istraživanje.</p><p>- S obzirom na naknadno objavljenu fotografiju na pojedinim društvenim mrežama, u to kriminalističko istraživanje bit će uključeno i utvrđivanje okolnosti njenog nastanka - kažu u policiji. Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama nalazi se nekoliko Dinamovih navijača koji drže natpis "J..at ćemo srpske žene i djecu", uz slovo 'U'.</p>