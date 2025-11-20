Obavijesti

ROK DVIJE GODINE

Za poduzetnike odgoda izvještavanja o održivosti

Zagreb: Održana 128. sjednica Vlade

"Stop the clock" direktiva dio je tzv. Omnibus paketa Europske komisije, usmjerenog na pojednostavljenje propisa EU-a u području izvještavanja o održivosti te se njome predviđa dvogodišnja odgoda obveze izvještavanja o održivosti za poduzetnike iz drugog i trećeg kruga.

Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu, kojim se za dvije godine odgađa početak izvještavanja o održivosti za drugi i treći krug obveznika, to jest dio velikih te srednje i male poduzetnike.

Kako je rekao državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, prijedlogom zakona u nacionalno zakonodavstvo se prenose odredbe europske direktive u pogledu datuma od kojih države članice moraju primjenjivati određene zahtjeve za korporativno izvještavanje o održivosti i dubinsku analizu za održivo poslovanje.

Naime, prema trenutno važećem zakonodavnom okviru, u Hrvatskoj oko 500 poduzetnika obvezno je izvještavati o održivosti, pri čemu je njih 50 imalo obvezu izvještavanja za poslovnu godinu 2024., čime su obveznici u tzv. prvom krugu.

Prema predloženim zakonskim izmjenama, poduzetnici iz drugog kruga, to jest veliki poduzetnici koji nisu obveznici iz prvog kruga, umjesto za 2025. godinu, prvi puta će izvještavati za godinu koja počinje 1. siječnja 2027., a poduzetnici iz trećeg kruga, odnosno mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, obveznici izvještavanja postaju za poslovnu godinu 2028.,  umjesto za 2026.

