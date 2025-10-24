Obavijesti

APEL NA HUMANOST

Za prijavu grobnica nestalih Hrvata daje pola milijuna eura: 'Nadam se da im radi savijest'

Piše Danijela Mikola,
Za prijavu grobnica nestalih Hrvata daje pola milijuna eura: 'Nadam se da im radi savijest'
Osijek: Marijan Gubina autor romana 260 Dana | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Direkcija filma '260 dana' nudi novčane nagrade onome tko donese sveobuhvatne informacije tajnih službi i arhiva koje otkrivaju gdje se nalaze grobišta preostalih nestalih osoba u Domovinskom ratu

Nekoliko dana uoči premijere ratnog filma '260 dana' snimljenog po ispovjedi Osječanina Marijana Gubine, ovaj je dugogodišnji ratni stradalnik i humanist pokrenuo još jednu značajnu humanu inicijativu. Nazvao ju je 'Posljednji apel - neka pobjedi humanost', a njime se obraća svima onima koji imaju saznanja o neotkrivenim masovnim i pojedinačnim grobnicama, da anonimno prijave svoje informacije i za to će biti novčano nagrađeni. 

- U rano ljeto ove godine otkrivena je stravična masovna grobnica na Petrovačkoj doli, vukovarskom odlagalištu otpada. Najviše je ubijenih Hrvata pronađeno nakon reintegracije u masovnoj grobnici na Novom groblju u Vukovaru, gotovo tisuću posmrtnih ostataka. Osobito je bolna bila spoznaja o jezivom pokolju na farmi Ovčara. Civili, među njima i veliki broj žena i maloljetnika, odvođeni su iz svojih domova i nestajali.

Obitelji i hrvatske vlasti uporno desetljećima nastavljaju potragu za nestalima. Traga se za još 1744 nestale osobe. Na međunarodni dan nestalih osoba odlučili smo pokrenuti ovaj apel kako bi i posljednji nestali hrvatski vojnik i civil bio pronađen i dostojno sahranjen.

U potrazi za nestalima nisu dostatni moderni uređaji. Nedostaju informacije koje bi mogli pružiti pripadnici JNA ili ljudi bliski njima, ali do sada savjesti nije bilo, ili su se svjedoci pribojavali da i na njih ne padne sumnja. Upravo zato ova privatna inicijativa želi napraviti posljednji pokušaj u nadi da će savjest proraditi. Da će oni koji imaju neka saznanja ili podatke, u ime humanosti reći što znaju kako bismo pronašli nestale - stoji su pozivu koji su osnivači i članovi trgovačkog društva 260 dana d.o.o., Marijan Gubina, Jakov Sedlar, Alexander Hrkač i Dražen Majstorović poslali medijima najavljujući tiskovnu konferenciju.

Osijek: Marijan Gubina autor romana 260 Dana
Osijek: Marijan Gubina autor romana 260 Dana | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, oni stoje iza ovog apela kojime nude novčanu naknadu onima koji imaju saznanja o grobištima. 

- Ovim putem šaljemo poruku svima, posebice pojedincima koji imaju kompletna i detaljna saznanja o lokalitetu ili kartu lokaliteta preostalih grobišta za 1744 nestale osobe; osoba koja donosi informacije mora biti stvarna, raditi u tajnoj službi, arhivu s relevantnim i provjerljivim informacijama, satelitskom nadzoru neke države ili slično.

Takvom donositelju informacija nudimo nagradu od 500 tisuća eura za otkrivanje informacija kojima bi se pronašle sve ostale nestale osobe. Dodatno ponuda vrijedi i za sve osobe koje imaju saznanja o bilo kojem pojedinačnom lokalitetu pokopanih nestalih osoba za što nudimo nagradu od 20 tisuća eura po svakoj informaciji koja se pokaže kao vjerodostojna i da doista skriva posmrtne ostatke nestalih.

Osijek: Marijan Gubina autor romana 260 Dana
Osijek: Marijan Gubina autor romana 260 Dana | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dodatnih tisuću eura dajemo osobi koja javi za svaku pojedinačnu informaciju o lokaciji grobišta bilo koje nestale osobe na području Hrvatske, Srbije i BiH - kaže Marijan Gubina dodajući kako se garantira anonimnost svakoj osobi koja se javi direktno ili putem punomoćnika, odvjetnika ili bilo koje druge osobe od povjerenja.

Ovaj apel i inicijativa vrijede do kraja ove godine i neće se produžavati jer je 'uzmi odmah ili ostavi' karaktera, istaknuo je Gubina.

