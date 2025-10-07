Za tri nova ustavna suca pristiglo 14 kandidatura

Na mrežnoj stranici Hrvatskog sabora u utorak su objavljena imena 14 kandidata za tri nova ustavna suca jer trojici članova Ustavnog suda mandat istječe 12. listopada te slijedi saslušanje na Odboru za Ustav i međustranačko usuglašavanje jer je za izbor potrebna dvotrećinska većina.

Na javni poziv raspisan 3. rujna ove godine za tri suca Ustavnog suda pristiglo je 14 kandidatura, objavljeno je na webu Sabora. Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu, osmogodišnji mandat istječe 12. listopada, a kako je u ponedjeljak izjavio predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica, s obzirom na činjenicu da do tog datuma neće biti moguće izabrati nove suce, trojci kojoj je mandat istekao očito će biti po sili zakona produžen.

Na poziv se javio Senad Bajramović, pravnik, koji se i ranije natjecao za tu dužnost. Ustavnim sucem želio bi postati i Marko Bonifačić, također pravnik te odvjetnik Neven Cirkveni. U utrku za novo radno mjesto na Trgu svetog Marka 4 ulazi i Željko Matijašec, aktualni pročelnik Stručne službe Gradske uprave u Gradu Zagrebu. Za funkciju ustavnog suca ponovno se natječe i Oliver Mittermayer, donedavni sudac Županijskog suda u Zagrebu, kojeg je DSV razriješio sudačke dužnosti zbog navršenih 70 godina života. Za prestižnu sudačku dužnost natječe se i Željko Pajalić, sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Među konkurentima je i odvjetnik Mate Tomislav Peroš.

Mandat će pokušati potvrditi i dosadašnji sudac Ustavnog suda Goran Selanec. Kandidaturu za Ustavni sud poslao je još jedan umirovljenik - Domagoj Sivrić, koji se i ranije natjecao za taj položaj, a koji je cijelu karijeru proveo u obrani, u Ministarstvu obrane te radni vijek završio kao glavni tajnik Ministarstva branitelja.

Na javni poziv su se javile samo tri žene, a jedna od njih je Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Sutkinjom Ustavnog suda želi postati i Ljiljana Stipišić, sutkinja Visokog kaznenog suda te sutkinja Lidija Vidjak, još jedan kadar sa Županijskog suda u Zagrebu. Za ustavne suce aspiriraju i odvjetnik Mladen Sučević te osječki pravnik Vladimir Šplajt.

Svima predstoji saslušanje pred saborskim Odborom za Ustav koji će utvrditi listu kandidata, nakon čega slijede međustranački pregovori jer je za izbor potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Glavni će se pregovori voditi između HDZ-a i SDP-a jer bez njihova dogovora nije moguće doći do dvotrećinske većine od 101 glasa.

Iako te dvije stranke zajedno imaju 93 glasa, HDZ 57, a SDP 36 zastupnika, kada se uključe i koalicijski partneri iz vladajuće većine dolazi se do dovoljnih 112 glasova, no, u pregovore će svakako biti uključene i manje stranke lijevo-liberalno političkog pola s obzirom na to da taj dio političke scene najavljuje zajednički nastup i prijedlog sudaca koje će podržati.

Iz HDZ-a i SDP-a za sada se šalju poruke da su spremni na dogovor i konsenzus oko izbora tri nova ustavna suca.

Lista kandidata još nije zaključena jer je ostavljena mogućnost da poštom stigne još kandidatura.