Zaboravili ste platiti račun i stigla vam je ovrha? Evo kako si možete pomoći u toj situaciji

Većina ljudi barem je jedanput doživjela da im na blagajni nije prošla kartica. No ako ne prođe ni drugi put, polako već počinje panika jer ne znate u čemu je problem, a istodobno znate da imate novac na računu. Ako mislite da nemate nikakva dugovanja, jedna od pomisli obično biva: ''Možda sam žrtva internetske prijevare'', no čak vas i jedan neplaćeni račun može dovesti do ovrhe.

Na stranici e-dugovanja može se saznati tko vas je ovršio i koliki je iznos za uplatu. Svaki građanin, uz samo nekoliko klikova, dobiva jednostavan uvid u sve postupke naplate koji su nad njim pokrenuti u Fini. Odnosno, kad netko pokrene postupak naplate to se vidi i na e-Dugovanjima. U aplikaciji je također moguće otvoriti ili zatvoriti zaštićeni račun te pregledati i preuzeti dokumentacije iz jednostavnog ili redovnog postupka stečaja potrošača.

Pritom je važno napomenuti da svako dugovanje nije blokada. Ako na računu nema dovoljno novca, račun se blokira, a ako ima, novac se skida s računa.

Nije loše imati i poneki podsjetnik za plaćanje računa. Osim što ćete tako izbjeći plaćanje penala po opomeni, također ćete spriječiti da vam jedan račun preraste u dug zbog kojeg dolazi do ovrhe.

Ako vam financijska situacija nije onako dobra kakvu biste željeli, izbjegavajte nepotrebnu kupnju na rate. Ovakav vid zaduživanja može vam samo povećati mjesečne troškove, koji će poslije biti dodatno opterećenje uz postojeće račune, a oni ipak trebaju biti prioritet.

Ponekad nismo svjesni koliko nam novca ode na nešto što smatramo sitnicama, bilo da je riječ o pretplati na streaming servise ili o članstvu u teretani u koju odemo jedanput mjesečno. Pokušajte barem jedan mjesec bilježiti sve troškove svojega kućanstva i vidite koje od njih možete srezati. Možete koristiti neku od mnogobrojnih aplikacija za praćenje troškova, koje nam mogu dati bolju sliku naših rashoda.