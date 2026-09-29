Zabrana štrajka visi na sudu? Građani i dalje bez javnog prijevoza, smeće se gomila

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavio se drugi dan zaredom, javni prijevoz u Zagrebu bio je gotovo potpuno obustavljen jer pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora. A štrajk će se nastaviti i sutra jer je sud odbio zahtjeve za privremenu zabranu štrajka i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu. U oba slučaja ocijenjeno je da nije dovoljno konkretno obrazloženo kakva bi šteta mogla nastati nastavkom štrajka. O tome je li sam štrajk zakonit sud će odlučiti sutra. U međuvremenu, grad je sve više u kaosu. Opet su vozila samo dva tramvaja, jedan na liniji 17 te jedan na liniji 11. Uprava ZET-a i predstavnici sindikata tek kasnije u utorak dogovorili su uspostavu redovne autobusne linije 228, kako bi se prevozili pacijenti do KBC-a Zagreb. Uz to, vozio je i jedan bus na liniji 330. Zbog toga je, kao i u ponedjeljak, vladao pravi kaos u prometu. Svi su krenuli automobilima zbog čega su nastajali prometni čepovi na svim cestama u gradu i oko grada. Velika je potražnja bila i za Bajsevima, gradskim biciklima, a moglo se vidjeti i kako mnogi građani pješače do posla i natrag.

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Kako je objavljeno da će voziti dvije tramvajske linije, mnogi su ih odlučili pričekati. Provozali smo se 17-icom koju je na Trgu bana Jelačića čekalo 10-ak ljudi. Vozila ih je Kristina koja je Zagrepčane oduševila još u ponedjeljak.

- Svaka joj čast. Odgovorno radi svoj posao. Nije nas ostavila na cjedilu. Svakako treba dobiti nagradu za svoj rad. Ljudi se trebaju boriti za svoja prava, ali ne trebamo mi svi patiti zbog njih - rekla nam je jedna putnica. Nisu, međutim, svi dijelili takav stav.

- Ne smije im se popustiti. Treba se znati neki red. Trebaju se boriti za svoja prava, ali ne smiju ovako paralizirati grad. Ljudi rade i za manje plaće pa nikome ništa, nitko ih ne podržava - rekao nam je Ivan.

Iz sata u sat sve više smeća

Osim štrajka u ZET-u, sve više se uočavaju i posljedice štrajka u Holdingu, naročito u podružnici Čistoće.

Iz sata u sat na ulicama je sve više smeća.

- Drugog dana štrajka kante su bile pune smeća, a u podružnici Čistoća radilo je malo više od 7 posto radnika te je na odvoz otpada u prvoj smjeni rada izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a u manjoj mjeri uspostavljen je i odvoz miješanoga komunalnog otpada od dijela građana u višestambenim zgradama, prema operativnim prioritetima. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene, pa preporučujemo građanima da postupanje s otpadom i dalje prilagode ovim privremenim okolnostima - priopćili su iz Holdinga.

Dodali su kako su otvorene i sve gradske tržnice, a uredno se obavlja i djelatnost kontrole i naplate parkiranja. I djelatnosti na Autobusnom kolodvoru odvijaju se redovito. Upravo smeće, tj. prijetnja za izazivanje štete za grad, sigurnost i zdravlje građana te promet, mogu biti razlog za privremenu zabranu štrajka, smatra Zagrebački holding. S tim su razlogom i došli na sud gdje se odlučivalo o zabrani. Zastupnik Holdinga, odvjetnik Denis Bajs, podsjetio je da je nakon isteka Kolektivnog ugovora u svibnju sa sindikatima dogovoreno da će se njegove odredbe primjenjivati do sklapanja novog ugovora. Holding smatra da zbog toga štrajk nije dopušten dok se primjenjuju odredbe staroga Kolektivnog ugovora. Bajs je naveo i da za takvo tumačenje postoji ranija sudska praksa. Prema stavu Holdinga, sindikati bi tijekom štrajka morali organizirati i obavljanje osnovnih poslova u zagrebačkom komunalnom sustavu.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Međutim, njihov zahtjev je sud odbio. Isti, privremeni pravorijek, sud je dao i u slučaju ZET-a koji je od Županijskog suda u Zagrebu također tražio zabranu štrajka i određivanje privremene mjere protiv Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb. Konačne presude će sud, podsjetimo, objaviti sutra.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na te privremene odluke suda.

- Sindikatima želim ponoviti da je naša ponuda i dalje na stolu. Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koja radnici imaju ostati, a na to još odmah ide 4,5% rast plaće od 1. 9., znači retroaktivno povećanje. I onda još za inflaciju, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. To je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako budu rasle cijene u Zagrebu i Hrvatskoj - izjavio je.

Dodao je kako je danas bio 16 posto veći broj automobila na cestama u odnosu na utorak prošli tjedan. Zamolio je građane da smanje broj vozila na cestama te vozače da povezu susjede, kolege s posla, da budu solidarni, da, kad vide stariju osobu koja pješači na ulici, ponude prijevoz... Mnogi građani taj savjet su poslušali pa se sve više po grupama na društvenim mrežama nudi prijevoz ljudima do posla, padaju dogovori kako bi mogli zajedno putovati, a mnogi taksisti nude i besplatan prijevoz pacijentima do bolnica. Iz Grada su pozvali i građane da se prema svim djelatnicima, bili u štrajku ili ne, odnosi s poštovanjem.